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內地披露首宗Omicron變異株BA.5輸入上海 患者已打4針疫苗

社會熱點 11:56 2022/05/30

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《中國疾病預防控制中心周報（英文）》上周六（28日）在線發文，披露首宗境外輸入Omicron變異株BA.5感染者的具體情況，該患者已接種4劑疫苗。

綜合人民日報與中疾控報道，該病例於4月25日從烏干達出發，4月26日在阿姆斯特丹轉機，4月27日從韓國首爾轉機。該患者已在中國和烏干達分別接種了四劑疫苗。

確診後，他被轉送至上海市公共衛生臨床中心接受治療。經治療痊癒，5月12日出院。病毒基因測序結果顯示，該患者感染了新冠病毒Omicron亞型變異毒株BA.5，是內地報告的首宗BA.5境外輸入感染者。
 
人民日報健康客戶端引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁指出，BA.4和BA.5與BA.2相比，其棘突蛋白有3個氨基酸發生突變，所以世衛組織也表示要對其多加觀察。但整體來說，目前中國大陸所報告的新亞型或亞亞型都屬於病毒的漂變，對原來的毒株的影響總體是比較輕微的，大家無需太過擔心。

遼寧現BA.2.3

報道指，除上述境外輸入BA.5變異毒株以外，近日，遼寧省丹東市與山東省煙臺市均報告疫情毒株奧密克戎變異株BA.2.3。上周五（27日），遼寧新增11例本土無症狀感染者，該輪疫情毒株為奧密克戎BA.2.3，是一輪新的疫情。這也是內地第二次報告境內發現OmicronBA.2.3毒株。

金冬雁介紹，按照病毒傳播規律，這種小的突變既有可能是病毒在中國流行時自行產生的，也有可能是境外輸入的，要具體看毒株的各項數據。

金冬雁表示，「只要變異毒株沒發生大的變化，我們就無須太過擔心，這些細小的漂變，一般來說最大的作用是幫助流調人員和疾控專家更好地開展工作，並不會對防疫政策以及疫苗效果產生實質性的影響。」  

Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情

上海新增3975宗本土感染 未發現傳播力更強變異株

責任編輯：袁瑋婧

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中國疾病預防控制中心 疫情 遼寧 治療 遼寧省 上海 山東省 香港大學 中國

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