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北京一人違規外出致5000多人隔離 警方立案偵查

社會熱點 12:03 2022/05/30

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北京新冠疫情逐步放緩，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏昨日（29日）在北京市防控記者會上通報典型涉疫違法案件，指出5月23日有一名男子為海淀區華熙廣場關聯風險人員，居家隔離期間違反足不出戶的要求，多次外出在社區內活動，造成疫情傳播擴散風險。

根據《北京青年報》引述潘緒宏說明，直至5月28日，該男子及其妻子核酸檢測結果為陽性，導致同棟樓258人被轉運集中隔離，其他5000多名社區居民也因此居家隔離，警方已經對該男子進行刑事立案偵查。

當局稱，北京已連續7天新增病例數明顯下降，連續兩天無新增社會面病例，疫情得到有效控制，形勢持續穩中向好。當前，北京正在毫不動搖全面持續推進動態清零，堅決鞏固來之不易的防控成果，盡快恢復正常生產生活秩序。

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北京高考將如期舉行 分封控區一人一考場等

北京高考將於6月7日至10日進行。在考場安排上，有常規考點、封管控考點和集中醫學觀察場所和醫療救治場所設置的考場。

具體而言，封控區考生實行一人一考場，管控區考生可多人一考場，考位間距不小於2米，來自不同管控區的考生安排在不同考場。此外，為了應對考試期間有可能的涉疫考生突然增加的情況，還提前配置了備用封管控考點。

據北京日報，發布會上，市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕介紹，截止29日上午，本市在封管控區的考生有3400多人。

責任編輯：李冰琪

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