北京旅遊業有序開放 端午節周邊遊產業有望「回血」

北京新冠肺炎疫情趨緩，當局此前宣布門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶區的各類酒店、民宿、農家樂恢復正常接待服務，被壓抑的出遊需求得到初步釋放，北京地區周邊遊產業有望在今個端午節假期（6月3日至5日）迎來重要的「回血」機會。

據《證券時報》報導，截至5月29日中午，在線旅遊平台「去哪兒」數據顯示，北京京郊酒店的搜索量較前一日環比上漲一倍；途家數據顯示，北京門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶區的民宿搜索量較前一日環比上漲2倍。

京郊酒店民宿熱度暴漲

延慶地區民宿主理人劉添文表示，除了咨詢電話猛增，也陸續收到線上咨詢信息，「下午一直有遊客打電話進來咨詢，線上咨詢也很多，但我們端午期間的房早就訂滿了。」

禁堂食北京餐廳「花式自救」：擺攤切烤鴨吸引顧客

內地增122宗本土病例 北京豐台區部分區域實施封閉管理

劉添文指出，疫情反覆並沒有影響遊客的出行熱情。據了解，他管理的民宿包院價格由平日周末的每日2000多元（人民幣，下同），漲到端午假期期間的每日4000多元。

料旅遊業主體業績恢復至往年一半

中國社會科學院財經戰略研究院教授魏翔表示，鑒於當下北京地區仍要求公共場所限流，預計今年端午假期旅遊業相關主體能夠恢復至往年一半的業績，同時旅遊產業鏈上的衍生產品，例如露營裝備等休閑設備的銷量亦有望為整個行業帶來驚喜。

魏翔續稱，北京地區旅遊業的逐步復工復產，在整個行業中具有標杆性意義，在疫情防控常態化背景下具有探索性意義，從中長期來看，對北京地區乃至全國旅遊業恢復都釋放了積極信號。

中青旅新聞發言人、首席品牌官徐曉磊也指出，隨著北京旅遊業陸續復工復產，意味著端午期間北京周邊遊能夠得到「回血」機會。北京周邊區域旅遊資源豐富，整體容量不容小覷。同時，全國範圍來看，端午周邊遊乃至暑期旅遊的表現也值得期待。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁