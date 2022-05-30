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內地教輔書又踩雷 雷鋒做好事配圖「日軍背老太」

社會熱點 12:47 2022/05/30

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內地教科書近日被曝出多項配圖不適、粗製濫造等問題，成為輿論焦點，昨日（29日）再有網民曝出一教輔書竟然將「雷鋒做好事」的配圖錯配成疑似日本軍背老太，引起輿論嘩然。出版社回應指，正在尋找配圖錯誤的原因。

環球時報引述貴州廣播電視台公共頻道報道，有網民提供圖片顯示，配圖出現在詞義巧理解欄中，一幅疑是穿着日軍軍裝的人背着老太的照片，配文為雷鋒做好事時付出的艱辛。該書封面顯示由暢銷十餘年 「舉一反三」品牌團隊和金星國際教育集團《教材全解》團隊聯合出品。

據企查查顯示，金星國際教育集團有限公司已告解散。該書由陝西新華出版傳媒集團與陝西人民教育出版社聯合出版。29日18時，陝西人民教育出版社回應稱，正在查找配圖錯誤的原因。

該書主編薛金星未有得到回應。

此前，內地人民教育出版社（人教社）所出版的一套使用多年的小學數學教材，被發現插圖中的人物大多側臉斜視，具有嘴巴張開、舌頭伸出、眼距寬、眼睛小、眼睛無神等特點，整體畫風怪異，部分圖片似乎還有性暗示。

人教社因此受到輿論痛批，相關消息一連幾天衝上熱搜。中國教育部已責成出版社立即整改，同時要求全面排查全國中小學教材。

內地加強教材管理 教育部禁義務教育學校用境外教材

內地提出中小學教材要引導學生傳承紅色基因 強化國家意識

責任編輯：袁瑋婧

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