  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克稱中國電動汽車領先世界 何小鵬：起碼還需10年努力

經濟脈搏 13:25 2022/05/30

分享：

分享：

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克發布Twitter稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實。」

對此，中國電動車企業小鵬汽車 （09868） CEO何小鵬針轉發微博表示：

可再生能源發電不懂，中國在電動汽車領域只是站在世界前列而已，要做到領先全世界，除了在技術和產品上要領先，更重要的是在全球市場上領先和商業上多贏，這些起碼還需要10年的努力了。

十幾年前，我們在移動互聯網上也曾有類似感知，但一旦真正科技戰爭開始，中國在移動互聯網上的全球領先性點就不足夠多了。

中國商務部此前披露數據，2021年中國的新能源汽車銷量達到近330萬輛，佔全球總銷量的近50%，按年增長達2倍，超過2020年全球約300萬輛的總銷量；歐洲的銷量約為230萬輛，美國約為63萬輛。

World of Statistics於Twitter發文，當中顯示在風電裝機容量排名前15名的國家中，中國以328973兆瓦（MW）排名第一，相對排名第二美國的132738兆瓦，高出逾50%。

馬斯克在留言稱，中國在可再生能源發電和電動汽車方面領先世界。

馬斯克被不少網民戲稱為「中國誇誇群群主」。兩周前，馬斯克在回應關於收購Twitter的問題時，還對微信的模式盛讚有加，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的APP。」

馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
2022/05/10
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權
2022/05/13
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權
馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）
2022/05/18
馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

你可能感興趣

內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
11:50 2022/05/10
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權
19:55 2022/05/13
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權
馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）
12:23 2022/05/18
馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）
產品 汽車 新能源 科技戰 馬斯克 Tesla Twitter 美國 中國

上一篇文章

北京旅遊業有序開放 端午節周邊遊產業有望「回血」

下一篇文章

在岸離岸人民幣兌美元齊彈逾500點 在岸價收復6.65關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款