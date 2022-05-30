馬斯克稱中國電動汽車領先世界 何小鵬：起碼還需10年努力

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克發布Twitter稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實。」

對此，中國電動車企業小鵬汽車 （09868） CEO何小鵬針轉發微博表示：

可再生能源發電不懂，中國在電動汽車領域只是站在世界前列而已，要做到領先全世界，除了在技術和產品上要領先，更重要的是在全球市場上領先和商業上多贏，這些起碼還需要10年的努力了。 十幾年前，我們在移動互聯網上也曾有類似感知，但一旦真正科技戰爭開始，中國在移動互聯網上的全球領先性點就不足夠多了。

中國商務部此前披露數據，2021年中國的新能源汽車銷量達到近330萬輛，佔全球總銷量的近50%，按年增長達2倍，超過2020年全球約300萬輛的總銷量；歐洲的銷量約為230萬輛，美國約為63萬輛。

World of Statistics於Twitter發文，當中顯示在風電裝機容量排名前15名的國家中，中國以328973兆瓦（MW）排名第一，相對排名第二美國的132738兆瓦，高出逾50%。

馬斯克在留言稱，中國在可再生能源發電和電動汽車方面領先世界。

馬斯克被不少網民戲稱為「中國誇誇群群主」。兩周前，馬斯克在回應關於收購Twitter的問題時，還對微信的模式盛讚有加，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的APP。」

馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

責任編輯：蒯宇澄

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