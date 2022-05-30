內地網紅新冠痊癒後60次核酸均為陰性 仍被公司開除

近日有內地網紅博主因曾感染新冠而被公司開除。一時間，該「博主因曾感染新冠被開除」的話題沖上熱搜榜，引起關注。

5月29日，博主「我是小妖怪」發文稱，因自己曾感染新冠，現在失去了自己的第一份工作。據了解，她在烏克蘭讀研期間感染新冠病毒，回國後在某機構做俄語老師，在得知其曾感染新冠後，被要求離職。她自述自己已做五六十次核酸檢測，均呈陰性。她稱希望社會對新冠康復者多一些寬容和理解。

▲ 視頻截圖

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有律師指出，《就業促進法》有明確規定，用人單位應當向勞動者提供平等的就業機會和公平的就業條件，不得實施就業歧視。患有新冠肺炎後被治愈的，用人單位不得以其曾經患有新冠為由對其拒絕錄用，以此實施任何就業歧視行為。實施就業歧視的，勞動者可以向人民法院提起訴訟。

據悉，「我是小妖怪」是一個河南姑娘，2021年8月，她開始在視頻平台分享在烏克蘭的留學經歷，因很有戲劇性受到大量網友關註：只學了不到半年的烏克蘭語，卻被分在全是烏克蘭人的班級，聽不懂上課內容只能回家崩潰大哭；剛認識全班同學，又因導師拒收只能重新換班等等視頻片段而受到關注。

責任編輯：李冰琪

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