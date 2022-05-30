習近平：中國始終是太平洋島國的好朋友 願攜手構建更緊密命運共同體

中國太平洋島國外長會今日在斐濟舉行。國家主席習近平發表書面致辭， 表示無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友，願同太平洋島國一道，攜手構建更加緊密的命運共同體。

習近平指出，近年來，中國同太平洋島國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係不斷向前發展，取得豐碩成果，成為南南合作、互利共贏的典範。

他強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同太平洋島國友好關係。無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴。

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習近平強調，維護亞太和平穩定、促進各國發展繁榮是地區人民的共同願望，也是地區國家的共同責任。中國願同太平洋島國一道，堅定共迎挑戰的信心，凝聚共謀發展的共識，匯聚共創未來的合力，攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國命運共同體。

王毅：有勢力圖遏制中國發展 惟中華民族復興不可逆轉

國務委員兼外長王毅今日在斐濟主持召開中國與太平洋島國外長會議，所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞等十個國家參與。

王毅與斐濟總統卡托尼韋雷會面時表示，一些勢力不願看到中國發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程。但中華民族的偉大復興已不可逆轉，中國將繼續同發展中國家相互信任、相互支持，加強團結，共同發展。他表示，中國始終奉行對斐友好政策，支持斐濟實現繁榮富強，在地區和國際舞台發揮更大作用。

卡托尼韋雷表示，斐濟為強而有力的斐中關係自豪，將繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

路透此前報導指，王毅主持會議時，將尋求與近12個太平洋島國達成涵蓋警務、安全和數據通信合作的區域性協議。

▲ 國務委員兼外長王毅會見太平洋島國論壇秘書長普納。

王毅較早時在斐濟會見太平洋島國論壇秘書長普納時表示，中方高度重視論壇在地區事務中的重要作用，重申這次南太之行旨在加強同太平洋島國的互利合作和友好交流，是一次和平之旅、合作之旅。他又說，中國同太平洋島國建立外交關係已近半個世紀，中國同島國的合作遍及各個領域，為島國人民帶來實實在在的利益。

責任編輯：易燕丹

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