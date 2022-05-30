  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貿促會：首季度16%外企擴大在華投資

經濟脈搏 15:10 2022/05/30

分享：

分享：

中國國際貿易促進會今日（30日）發表報告，今年首季度，逾16%外資企業擴大在華業務規模，逾七成不變，形容政策效果不斷顯現，外企看好發展前景。

《2022年第一季度中國外資營商環境調研報告》顯示，隨著中國開放紅利持續釋放、政策效果不斷顯現、營商環境進一步優化，外資企業普遍看好中國高質量發展新機遇，對未來發展預期保持穩定。去年四季度相比，71%外企維持業務規模，16.4%擴大業務規模，其中72.1%增資幅度大於5%。

同時，外企亦持續看好在華發展前景，13.5%未來有在華增資打算，逾半數認為市場和企業戰略是在華增資主因，其中42.6%把長三角作為增資首選區域。

報告指，受三重壓力疊加疫情影響，中國穩外資面臨外部環境挑戰和內部條件約束的雙重壓力。受訪外企提出5方面建議，一是統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展；二是不斷提升政策制定的科學性、完備性；三是努力營造公平競爭環境；四是精準施策，提升跨境貿易便利化；五是持續強化外企知識產權保護。

另外，受訪外企據稱對中國營商環境整體評價良好，對市政公用基礎設施報裝、促進市場競爭、獲取經營場所評價較高，對宏觀經濟和監管政策滿意度較高。

據此前國統局公布的工業企業利潤數據，外企今年1至4月的營業收入近乎零增長，利潤總額按年大跌逾16%，而國企和股份制企業保持逾一成的利潤增速。

責任編輯：陳建錫

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 中國市場 外資 中國

上一篇文章

受上海重振經濟提振 A股創業板升1%汽車航空板塊走強

下一篇文章

發改委召開專家座談會：更大力度促進消費恢復 穩就業市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款