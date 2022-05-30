貿促會：首季度16%外企擴大在華投資

中國國際貿易促進會今日（30日）發表報告，今年首季度，逾16%外資企業擴大在華 業務規模，逾七成不變，形容政策效果不斷顯現，外企看好發展前景。

《2022年第一季度中國外資營商環境調研報告》顯示，隨著中國開放紅利持續釋放、政策效果不斷顯現、營商環境進一步優化，外資企業普遍看好中國高質量發展新機遇，對未來發展預期保持穩定。去 年四季度相比，71%外企維持業務規模，16.4%擴大業務規模，其中72.1%增資幅度大於5%。

同時，外企亦持續看好在華發展前景，13.5%未來有在華增資打算，逾半數認為市場和企業戰略是在華增資主因，其中42.6%把長三角作為增資首選區域。

報告指， 受三重壓力疊加疫情影響，中國穩外資面臨外部環境挑戰和內部條件約束的雙重壓力。受訪外企提出5方面建議，一是統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展；二是不斷提升政策制定的科學性、完備性；三是努力營造公平競爭環境；四是精準施策，提升跨境貿易便利化；五是持續強化外企知識產權保護。

另外，受訪外企據稱對中國營商環境整體評價良好，對市政公用基礎設施報裝、促進市場競爭、獲取經營場所評價較高，對宏觀經濟和監管政策滿意度較高。

據此前國統局公布的工業企業利潤數據，外企今年1至4月的營業收入近乎零增長，利潤總額按年大跌逾16%，而國企和股份制企業保持逾一成的利潤增速。