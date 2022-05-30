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疫情耽誤蚊蠅防治工作 上海遭白蟻侵襲 劉畊宏直播間打蟲（有片）

社會熱點 15:26 2022/05/30

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昨晚（29日），不少上海市民在網上反應家中遭遇白蟻侵襲，連劉畊宏的直播間中都在打白蟻。官方回應指，今年白蟻滅治工作因疫情受到影響，不少防治人員仍處於封控之中。

據新民晚報，昨日，一陣降雨後，上海的溫度和濕度正好適合白蟻出飛。晚間，不少居民表示發現行人路路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻。

在黃浦區某業主群，一名市民發現家裏出現了2隻白蟻后，群里立馬活躍了起來，鄰居們紛紛說：「我家裏也發現七八隻。」「今天比較多。」

在劉畊宏直播間內也發現有許多飛蟲，妻子王婉霏更直呼有飛蟲「飛進衣服里，受不了了！」

白蟻求助電話超過千宗

報道指，上海市物業服務熱線的工作人員表示：「關於反映白蟻問題的電話沒有停過」。截至周日（29日），12345等熱線已接到白蟻防治諮詢、求助電話1446個。

據上海疾控介紹，白蟻屬於蜚蠊目，它不是螞蟻，反而和蟑螂關係更近。有翅成蟲不具有破壞性，不咬人，沒有毒性。但白蟻以纖維素為主要食源，對房屋結構有毀滅性打擊。

上觀新聞引述上海市疾病預防控制中心病媒生物防制科主任醫師冷培恩介紹，上海以往每年3月進行蚊蠅監測、4月開展早春蚊蠅控制、5月進行雨水井投藥等，今年受疫情封控影響，蚊蠅監測工作暫停，環境清潔、病媒防制及投藥相關工作人員也無法正常開展工作，錯過早春最佳蚊蠅控制時期，病媒控制難度大於往年。

上海網絡闢謠平台今日（30日）發文指，主管部門上海市物業管理事務中心答覆表示，今年的白蟻蟻量和往年持平，目前尚處可控範圍。

不過，文中亦表示，據統計，上海各區共有54家白蟻防治企業承擔滅治工作，但受到疫情影響，許多專業防治人員還處於封控狀態。

上海市物業管理事務中心副主任張炳軍表示：「今年白蟻滅治工作開展的確受到了疫情影響，全市54家企業爭取加快復工進度，盡力讓更多員工返崗。」6月上海推進全面復工復產之後，防治企業將根據屬地疫情防控要求，結合居民預約情況上門集中滅治。

責任編輯：袁瑋婧

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