受昨日上海重振經濟50條方案提振，A股今日三大指數收盤齊升，創業板升1.2%，汽車、航空等板塊走強。

今日A股高開後震盪走勢，滬指盤中一度下跌，滬指收報3149.06點，漲0.60%，成交額3767億元（人民幣，下同）。深成指收報11310.28點，漲1.04%，成交額4321億元。創業板指收報2350.38點，漲1.20%，成交額1276億元。兩市合計成交8000億元。

盤面上，旅遊、餐飲、汽車板塊漲幅居前，猴痘概念、房地產服務、煤炭板塊調整。

具體來看，汽車服務板塊走強，西上海、特力A、浙農股份漲停，上海物貿、國機汽車、中汽股份等多股跟漲。

▲ 受上海重振經濟提振 A股創業板升1%汽車航空板塊走強

銀河證券認為，目前市場位置接近底部。全A估值已確實接近底部，全A長期來看已處於性價比較高位置。A股是否反轉還需關注其他指標：一是穩增長政策的傳導效果，歷次穩增長政策逐步落地後，需伴隨房地產、長期貸款等指標的上行，市場信心才能真正恢復並帶來市場的上行。二是上遊資源品價格的持續上行、疫情反復對相關上市公司的盈利損傷程度還需更多時間確定。三是海外因素。

上海發布重振經濟50條行動方案，階段性緩繳「五險一金」和稅款，擴大房屋租金減免範圍、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼，6月1日起取消企業復工復產白名單製，取消企業復工復產復市不合理限制。

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責任編輯：李冰琪