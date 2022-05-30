  • 31°C
香港時間 : 2022530日 (一) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

受上海重振經濟提振 A股創業板升1%汽車航空板塊走強

經濟脈搏 15:30 2022/05/30

分享：

分享：

受昨日上海重振經濟50條方案提振，A股今日三大指數收盤齊升，創業板升1.2%，汽車、航空等板塊走強。

今日A股高開後震盪走勢，滬指盤中一度下跌，滬指收報3149.06點，漲0.60%，成交額3767億元（人民幣，下同）。深成指收報11310.28點，漲1.04%，成交額4321億元。創業板指收報2350.38點，漲1.20%，成交額1276億元。兩市合計成交8000億元。

盤面上，旅遊、餐飲、汽車板塊漲幅居前，猴痘概念、房地產服務、煤炭板塊調整。

具體來看，汽車服務板塊走強，西上海、特力A、浙農股份漲停，上海物貿、國機汽車、中汽股份等多股跟漲。

受上海重振經濟提振 A股創業板升1%汽車航空板塊走強

銀河證券認為，目前市場位置接近底部。全A估值已確實接近底部，全A長期來看已處於性價比較高位置。A股是否反轉還需關注其他指標：一是穩增長政策的傳導效果，歷次穩增長政策逐步落地後，需伴隨房地產、長期貸款等指標的上行，市場信心才能真正恢復並帶來市場的上行。二是上遊資源品價格的持續上行、疫情反復對相關上市公司的盈利損傷程度還需更多時間確定。三是海外因素。

上海發布重振經濟50條行動方案，階段性緩繳「五險一金」和稅款，擴大房屋租金減免範圍、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼，6月1日起取消企業復工復產白名單製，取消企業復工復產復市不合理限制。

上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策
2022/05/26
中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策
彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似
2022/05/27
彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似
穩經濟發力 工信部：以超常規力度手段抓好一攬子措施落地見效
2022/05/27
穩經濟發力 工信部：以超常規力度手段抓好一攬子措施落地見效
疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
2022/05/29
疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？
2022/05/29
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？

你可能感興趣

中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策
21:29 2022/05/26
中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策
彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似
12:17 2022/05/27
彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似
穩經濟發力 工信部：以超常規力度手段抓好一攬子措施落地見效
18:27 2022/05/27
穩經濟發力 工信部：以超常規力度手段抓好一攬子措施落地見效
汽車 疫情 經濟 成交 航空 指數 創業 餐飲 板塊 創業板

下一篇文章

貿促會：首季度16%外企擴大在華投資

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款