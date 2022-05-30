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汪小菲否認婚內出軌 又指大S長期服用違禁藥物 經紀人這樣回應（多圖）

社會熱點 18:56 2022/05/30

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大S（徐熙媛）前夫汪小菲今日（30日）又在微博發文，反駁其婚內出軌的傳聞，同時又爆料稱大S長期服用違禁藥品，每個月還跟他索取100萬台幣。對此大S經紀人回應稱「熙媛從不做違法的事」。汪小菲之後又將微博刪去。

綜合台媒報道，大S和汪小菲去年11月官宣離婚，之後大S閃婚韓國藝人具俊曄，汪小菲則被指早已婚內出軌內地女星張穎穎，台灣狗仔近日更曝光多張兩人親密照，引發熱議。

汪小菲今日在微博連續發文反駁，詳述自己和大S離婚的具體時間點。他表示，去年2月就收到大S要求離婚的訊息，他極力挽回，原本以為已經談好了，到了5、6月，因為疫苗和考慮到孩子安全，他無法將孩子帶回北京，因此在微博發文痛批台灣的防疫政策，隔天大S再次向他提出離婚。

他稱，在這段期間自己仍積極挽留大S，「我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！我實在無法忍受，於10月底再次回台灣談離婚！」他還指，「徐熙媛結婚期間長期通過他人處方服用違禁藥物」，每個月還要他給藥方100萬台幣，並指大S多次精神出現狀況，都是因為有他及時在身邊搶救。

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大S經紀人對此回應指：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫邊的任何人做任何事。」

經紀人也說，大S從第三胎流產之後，身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是大S在照顧，所以她盡量把時間留給孩子，「據我所知他們倆從結婚之後，家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」

【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡

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責任編輯：袁瑋婧

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