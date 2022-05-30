北京現突發疫情添18宗感染 官方：動態清零任務艱巨

北京新冠肺炎感染病例回落數日後，再現突發疫情，截至今日（30日）下午3時，新增18宗本土病例，其中1宗是在豐台區社會面篩查中發現。市政府表示，動態清零任務艱巨，「必須時刻繃緊疫情防控這根弦。」

北京市疫情防控工作發佈會通報，新增18宗本土病例，涉及豐台、海淀和石景山區。其中，17宗為隔離觀察人員，1宗為豐台區社會面篩查人員，均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險地點及人員已落實管控。

內地增122宗本土病例 北京豐台區部分區域實施封閉管理

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京新冠感染者病例數已經連續8天出現明顯下降，已經連續3天實現無社會面新增病例。但今日又出現突發疫情，表明北京市動態清零任務艱巨，必須以每日動態清零的標準，分區分級推進社會面疫情防控工作，盡快恢復正常的生產生活秩序，統籌做好疫情防控和經濟社會發展。

加強核酸檢測機構清理整頓

此外，北京在過去10天已有3家核酸檢測機構被立案偵查，至少有24人被查獲。

上月落馬 北京市衞健委主任于魯明被免職

徐和建指出，要加強核酸檢測能力建設，加強核酸檢測機構的清理、整頓、規範和監管。對個別第三方檢測機構以非法牟利為目的、違法檢測、影響數據檢測準確性等違法違規行為，將依法嚴懲不貸。

另據北京目前的政策，除生活或居住在封控、管控區的人員外，連續7日以上無新增社會面病例的區，恢復正常生產生活秩序。購物商場恢復營業，暫不舉辦展銷促銷等聚集性活動；各類景區、景點、公園按照50%限流開放；圖書館、博物館、影劇院和體育健身等非地下空間場所按照50%限流開放。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁