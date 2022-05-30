中國據報未能與太平洋10國達成安全協議

中國外長王毅今日（30日）與太平洋10國外長會晤，雙方據報未能就安全議題達成協議。各國希望先尋求共識，而部分國家領袖已就與中國合作表示疑慮。

綜合法新社（AFP）等報道，該會議討論中國對南太平洋安全、經濟和政治事務提高參與程度一些提案，包括中國參與這些國家的網路安全事務、警察訓練、擴大彼此政治合作、在地區進行海圖繪製等。為了增加提案吸引力，中國提出數千萬美元援助、與各國達成自由貿易協議，以及開放進入中國市場的管道。

所有與中國有外交關係的太平洋島國均出席了與王毅的會議，包括有所羅門群島、基里巴斯、斐濟、湯加、巴布亞新幾內亞、密克羅尼西亞聯邦等，但雙方未能簽署任何區域合作協議。其中，密克羅尼西亞聯邦總統曾去信其他國家，認為中國的協議「不坦白」，並警告造些國家其關鍵產業可能遭到控制。

會晤後，主持峰會的斐濟總理稱，各國一如既往視達成共識列為優先，有必要取得廣泛同意，才會簽署任何新的區域協議。

中國外交部的新聞稿則稱，雙方達成5項共識，包括 深化全面戰略夥伴關係、捍衛國家主權獨立和民族尊嚴、追求共同發展繁榮、倡導真正的多邊主義，以及促進民心民意相通。另外，中方願持續 應急物資儲備庫、應對氣候變化合作中心、減貧與發展合作中心等6個合作新平台，與各國繼續加強合作。

王毅還提到，有人質疑中國在太平洋島國如此活躍的動機，他敦促太平洋地區國家不要太緊張，中國和所有發展中國家共同發展，只會令世界更和諧、正義。

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責任編輯：陳建錫