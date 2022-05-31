中國5月官方製造業PMI回升至49.6 勝預期

隨著新冠肺炎疫情趨緩、地區推進復工復產，中國5月官方製造業採購經理指數（PMI ）回升至49.6，比上月上升2.2個百分點，好過預期。5月份，非製造業商務活動指數為47.8 ，比上月上升5.9個百分點，非製造業景氣水平明顯改善。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期疫情形勢和國際局勢變化等因素，對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，中國經濟景氣水平較4月份有所改善。

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大型企業產需好於製造業總體

製造業方面，趙慶河指出，產需兩端有所恢復。生產指數和新訂單指數分別為49.7和48.2 ，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。

同時，價格指數繼續回落。主要原材料購進價格指數為55.8 ，低於上月8.4個百分點，製造業原材料採購價格漲幅有所收窄，但仍處於相對較高水平。

此外，各規模企業PMI同步回升。大型企業PMI為51 ，高於上月2.9個百分點，重回擴張區間，大型企業產需好於製造業總體。中、小型企業PMI分別為49.4和46.7 ，高於上月1.9和1.1個百分點，景氣水平雖有所改善，但仍低於臨界點。

另調查結果顯示，近期出台的一系列打通物流和產業上下游銜接堵點政策成效有所顯現，5月份反映物流運輸不暢的企業比重較上月下降8個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作，保障產業鏈供應鏈穩定。

服務業景氣較快修復 但仍低於往年同期

至於非製造業，全國疫情整體呈現穩定下降態勢，5月服務業商務活動指數為47.1，高於上月7.1個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水平。

建築業商務活動指數則為52.2，低於上月0.5個百分點，仍保持擴張態勢。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為62.7和59.1 ，均在上月較高基數水平上繼續上行，表明近期基礎設施建設持續推進，為穩增長提供有力支撐。

當月，綜合PMI產出指數為48.4，比上月上升5.7個百分點，表明中國企業生產經營景氣水平有所恢復。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數，分別為49.7和47.8。

責任編輯：林佩怡

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