王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

中國國務委員兼外長王毅喊話，指中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇，並認為當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。

王毅周二（31日）在「基辛格與中美關係」研討會上發表視像致辭。他表示，建設一個互聯互通、多元包容、安全共享的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係，是中美雙方必須回答好的世紀之問。鼓吹中美「接觸失敗」，渲染「對話無用」，聲稱「合作共贏」只是政治口號，這些論調既不尊重歷史，也不符合事實。

指中美關係氛圍很不正常 美方極度焦慮沒必要

他警告，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。

他強調，中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

他表示，基辛格曾說，要有「外交哲學」，而不是僅僅把外交當成「行政事務」。身處動盪變革的時代，人類需要和平共處、合作共贏的外交新哲學。希望美國有識之士不再猶豫，行動起來，不斷為中美關係注入正能量；期待中美各界人士不再沉默，積極發聲，為兩國人民帶來新希望。

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責任編輯：林佩怡

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