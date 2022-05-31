上海明日起 進入全面恢復生產生活秩序階段

上海「解封」在即，副市長宗明今日（31日）表示，明日（6月1日）起全市將進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，市內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，並在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產。

上海新冠肺炎疫情進一步緩和，昨日新增31宗本土感染，剔除2宗無症狀感染轉歸確診，實際新增29宗陽性。宗明表示，單日新增本土陽性感染降至兩位數，封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達到2200萬以上，疫情得到有效控制，防控形勢持續向好。但降新增、防反彈任務依然艱鉅，需要繼續努力。

她指出，下一步將在嚴守不出現規模性反彈底線、確保風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海新增31宗本土病例 北京多18宗感染豐台區居家辦公

逐步增加國內航班 適當提升國際航班客座率

交通方面，明起市內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行。除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

對外交通方面，浦東、虹橋兩大機場逐步增加國內航班，適當提升國際航班客座率。

值得注意，上海表示，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

超市線下營業限流 健身房等暫緩開放

復商復市方面，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等商業網點有序恢復線下營業，6月1日起，客流總量不超過最大承載量的75%，鼓勵有條件的企業開展線上預約。

農貿市場有序恢復。沐浴、美容服務採取預約、限流等方式恢復經營。郵政快遞有序恢復處理中心和營業網點，逐步全面恢復個人寄遞服務。家政、家電維修服務逐步恢復經營。各類文旅、體育場所有序恢復，各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所暫緩開放，後續視情況調整。

6月1日起，室外類型的A級旅遊景區逐步有序開放，落實「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75%。公園實行限流、錯峰有序開放。

不得限制居民出門回家、上班下班

至於復工復產復學，6月1日起，在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產。無疫情風險區域內企業與小區間正常通行，有疫情風險的企業繼續按照相關規定進行居家辦公或點對點通行。

分階段復學復課，優先安排高三、高二、初三年級學生復學。中小學其他年級繼續線上教學至本學期末。幼兒園、托兒所、托育機構等不安排幼兒返園。

此前上海已公告，明日起除中高風險地區和封控區、管控區外，本市住宅小區恢復出入。上海市民政局副局長曾群表示，這是全市的統一要求，任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區的居村民出門回家、復工復產員工上班下班。

另外，上海全市明起全面實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，則該區域可視作為低風險地區。目前全市共有6個中風險地區。

公共服務方面，明起在嚴格落實各項防控措施的前提下，政務服務窗口有序開放。黨政機關、事業單位除居住在中高風險地區和封控區、管控區人員外，正常返崗上班。

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責任編輯：林佩怡

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