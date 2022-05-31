  • 30°C
香港時間 : 2022531日 (二) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海明日起 進入全面恢復生產生活秩序階段

社會熱點 11:17 2022/05/31

分享：

分享：

上海「解封」在即，副市長宗明今日（31日）表示，明日（6月1日）起全市將進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，市內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，並在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產。

上海新冠肺炎疫情進一步緩和，昨日新增31宗本土感染，剔除2宗無症狀感染轉歸確診，實際新增29宗陽性。宗明表示，單日新增本土陽性感染降至兩位數，封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達到2200萬以上，疫情得到有效控制，防控形勢持續向好。但降新增、防反彈任務依然艱鉅，需要繼續努力。

她指出，下一步將在嚴守不出現規模性反彈底線、確保風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海新增31宗本土病例 北京多18宗感染豐台區居家辦公

逐步增加國內航班 適當提升國際航班客座率

交通方面，明起市內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行。除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

對外交通方面，浦東、虹橋兩大機場逐步增加國內航班，適當提升國際航班客座率。

值得注意，上海表示，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

超市線下營業限流 健身房等暫緩開放

復商復市方面，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等商業網點有序恢復線下營業，6月1日起，客流總量不超過最大承載量的75%，鼓勵有條件的企業開展線上預約。

農貿市場有序恢復。沐浴、美容服務採取預約、限流等方式恢復經營。郵政快遞有序恢復處理中心和營業網點，逐步全面恢復個人寄遞服務。家政、家電維修服務逐步恢復經營。各類文旅、體育場所有序恢復，各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所暫緩開放，後續視情況調整。

6月1日起，室外類型的A級旅遊景區逐步有序開放，落實「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75%。公園實行限流、錯峰有序開放。

不得限制居民出門回家、上班下班

至於復工復產復學，6月1日起，在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產。無疫情風險區域內企業與小區間正常通行，有疫情風險的企業繼續按照相關規定進行居家辦公或點對點通行。

分階段復學復課，優先安排高三、高二、初三年級學生復學。中小學其他年級繼續線上教學至本學期末。幼兒園、托兒所、托育機構等不安排幼兒返園。

此前上海已公告，明日起除中高風險地區和封控區、管控區外，本市住宅小區恢復出入。上海市民政局副局長曾群表示，這是全市的統一要求，任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區的居村民出門回家、復工復產員工上班下班。

另外，上海全市明起全面實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，則該區域可視作為低風險地區。目前全市共有6個中風險地區。

公共服務方面，明起在嚴格落實各項防控措施的前提下，政務服務窗口有序開放。黨政機關、事業單位除居住在中高風險地區和封控區、管控區人員外，正常返崗上班。

上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
2022/05/29
疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？
2022/05/29
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？
上海網紅路外國人群聚惹爭議 未戴口罩跳舞歡呼（有片）
2022/05/29
上海網紅路外國人群聚惹爭議 未戴口罩跳舞歡呼（有片）
上海新增31宗本土病例 北京多18宗感染豐台區居家辦公
今日
上海新增31宗本土病例 北京多18宗感染豐台區居家辦公

你可能感興趣

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
15:33 2022/05/29
疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？
19:35 2022/05/29
上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？
上海網紅路外國人群聚惹爭議 未戴口罩跳舞歡呼（有片）
20:45 2022/05/29
上海網紅路外國人群聚惹爭議 未戴口罩跳舞歡呼（有片）
經濟 中國 上海 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 超市 幼兒園 機場 交通

上一篇文章

內地高考報名人數1193萬創新高 孫春蘭：精準防控應考盡考

下一篇文章

上海新增31宗本土病例 北京多18宗感染豐台區居家辦公
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款