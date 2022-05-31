  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地高考報名人數1193萬創新高 孫春蘭：精準防控應考盡考

社會熱點 11:48 2022/05/31

分享：

分享：

一年一度的全國高考將於6月展開，今年報名人數1193萬，創歷史新高。國務院副總理孫春蘭昨天（30日）指出，要科學精準落實各項防疫措施，要分類做好涉疫考生的考試組織工作，嚴格執行全國統一防控政策，切實做到應考盡考。

據新華社報道，今年高考設普通考場33萬個，安排監考及考務人員102萬人。

二十大前全國最大規模的有組織集體性活動

孫春蘭昨天到北京市和教育部教育考試院檢查高考準備工作，這是中共二十大前全國最大規模的有組織集體性活動，目前全國疫情防控形勢持續向好，為做好高考組織工作創造了條件。各級黨委和政府要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共中央、國務院決策部署，抓實抓細高考組織和防疫各項措施，用心用情做好考生服務保障工作，確保高考安全平穩有序，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

孫春蘭強調，這兩年組考防疫探索了行之有效的經驗做法，關鍵是科學精準落實各項措施，紮實做好考生和考務人員的健康監測、核酸檢測，配齊配足防疫人員和物資，針對可能出現的情況制定應急預案，確保考生和考務人員安全健康。要分類做好涉疫考生的考試組織工作，嚴格執行全國統一防控政策，切實做到應考盡考。這屆考生居家備考時間較長，學習負擔和心理壓力較大，一定要創造條件讓考生考前返校得到老師的指導，幫助他們把身心調整到最佳狀態。各項服務保障要到位，做好交通出行、食宿衛生、防暑降溫等工作，加強心理疏導和人文關懷，為考生特別是殘疾等困難考生提供便利，讓廣大考生感受到黨和政府的關懷。  
 
孫春蘭指出，公平公正和安全是高考工作的生命線。要做好試卷運送、保管的安全保衛工作，加強考試環境綜合治理，強化人防、物防和技防措施，持續開展打擊作弊專項行動，保持對涉考犯罪活動的高壓態勢。要強化後續閱卷、志願填報、招生錄取等各環節管理，嚴肅招生紀律，嚴格執行國家招生政策和招生計劃，確保公平公正，讓考生、家長和社會放心。

2022年高考全國統考除上海外，其他省份即將於6月7日、6月8日舉行。上海受疫情影響延期至7月7日至9日舉行。

染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款

上海新增4039宗本土感染創3月末以來新低 上海高考延至7月

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
考試招生 傳染病 防疫措施 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 新華社 孫春蘭 北京 上海

上一篇文章

基辛格警告中美應避免對抗衝突 籲展開對話理解雙方核心利益

下一篇文章

上海明日起 進入全面恢復生產生活秩序階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款