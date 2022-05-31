內地高考報名人數1193萬創新高 孫春蘭：精準防控應考盡考

一年一度的全國高考將於6月展開，今年報名人數1193萬，創歷史新高。國務院副總理孫春蘭昨天（30日）指出，要科學精準落實各項防疫措施，要分類做好涉疫考生的考試組織工作，嚴格執行全國統一防控政策，切實做到應考盡考。

據新華社報道，今年高考設普通考場33萬個，安排監考及考務人員102萬人。

二十大前全國最大規模的有組織集體性活動

孫春蘭昨天到北京市和教育部教育考試院檢查高考準備工作，這是中共二十大前全國最大規模的有組織集體性活動，目前全國疫情防控形勢持續向好，為做好高考組織工作創造了條件。各級黨委和政府要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共中央、國務院決策部署，抓實抓細高考組織和防疫各項措施，用心用情做好考生服務保障工作，確保高考安全平穩有序，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

孫春蘭強調，這兩年組考防疫探索了行之有效的經驗做法，關鍵是科學精準落實各項措施，紮實做好考生和考務人員的健康監測、核酸檢測，配齊配足防疫人員和物資，針對可能出現的情況制定應急預案，確保考生和考務人員安全健康。要分類做好涉疫考生的考試組織工作，嚴格執行全國統一防控政策，切實做到應考盡考。這屆考生居家備考時間較長，學習負擔和心理壓力較大，一定要創造條件讓考生考前返校得到老師的指導，幫助他們把身心調整到最佳狀態。各項服務保障要到位，做好交通出行、食宿衛生、防暑降溫等工作，加強心理疏導和人文關懷，為考生特別是殘疾等困難考生提供便利，讓廣大考生感受到黨和政府的關懷。



孫春蘭指出，公平公正和安全是高考工作的生命線。要做好試卷運送、保管的安全保衛工作，加強考試環境綜合治理，強化人防、物防和技防措施，持續開展打擊作弊專項行動，保持對涉考犯罪活動的高壓態勢。要強化後續閱卷、志願填報、招生錄取等各環節管理，嚴肅招生紀律，嚴格執行國家招生政策和招生計劃，確保公平公正，讓考生、家長和社會放心。

2022年高考全國統考除上海外，其他省份即將於6月7日、6月8日舉行。上海受疫情影響延期至7月7日至9日舉行。

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責任編輯：袁瑋婧