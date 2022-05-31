深圳豪宅現「日光盤」： 每戶1800萬 6小時賣光239戶

深圳樓市回暖？深圳出現今年第一個「日光盤」豪宅，最低一戶約1800萬（人民幣，下同）深圳網紅豪宅「海德園」，239戶住宅6小時內全部賣光。

證券時報報道，5月30日，位於福田區的海德園A區歷經登記入圍和公證搖號後，於當日進行線上選房。30日下午15:08，海德園A區239套住宅、推售面積為約143-251平方公尺4至5房、均價約每平方公尺12.6萬、總價最低近1800萬元的所有房源，6個小時全部選完，約一分半鐘賣掉一套，吸金57億元，這也是深圳2022年新房項目中第一個「日光盤」。

中原地產統計的數據顯示，2022年前4個月深圳豪宅項目成交都高於400套，略多於去年同期，頂豪市場是穩中有升的，隨著二手房參考價的執行，豪宅買家全款購房的比例超過5成以上。相較於豪宅市場的火爆，目前，深圳許多新房項目繼續遭到冷遇，開盤去化率並不高。

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豪宅法拍市場也很火熱

在阿里拍賣網，10套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋將在6月30日至7月1日進行司法拍賣，面積約152平方公尺，起拍價約1504萬元，折合單價約每平方米9.85萬元，與周邊二手房參考價相近。

▲ 阿里拍賣網截圖

這批法拍房源上線後迅速引起熱議。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。此外，在標的物介紹中提及，拍賣成交時，稅、費、應補地價、土地使用費等雙方需繳納的一切費用均由買受人承擔。因此，高額的交易稅費也成為市場討論的焦點之一。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對於總價超過1000萬的「豪宅」，從深圳等一線城市的角度來說，許多購房者還是擁有購買實力，而且法拍房市場同樣受到正常商品房交易市場的影響。

法拍房平台上的房子，背後的故事各有不同。不一般而言，網絡司法拍賣一般都是低於處置參考價，因此很多人希望從中撿漏。不過，有長期關註深圳法拍房市場的業內人士指，深圳法拍房整體上的折價並不算很明顯，一些法拍房最終成交價有時甚至還高於二手房參考價，也就是與市場價格相差無幾。作為購房者，在參與法拍前需要做足功課。

責任編輯：李冰琪