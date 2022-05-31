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國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 33項細則出爐

經濟脈搏 12:37 2022/05/31

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國務院今日（31日）印發《紮實穩住經濟一攬子政策措施》。包括六個方面33項措施：財政政策（7項）、貨幣金融政策（5項）、穩投資促消費等政策（6項）、保糧食能源安全政策（5項）、保產業鏈供應鏈穩定政策（7項）、保基本民生政策（3項）。

總理李克強早前主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。會議決定實施6方面33項措施，更多細則今日出爐。

財政政策方面，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，研究將批發和零售業，農、林、牧、漁業，住宿和餐飲業，居民服務、修理和其他服務業，教育，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業等7個行業企業納入按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元（人民幣，下同）

加大政府採購支持中小企業力度。將面向小微企業的價格扣除比例由6%—10%提高至10%—20%。政府採購工程要落實促進中小企業發展的政府採購政策。

加大穩崗支持力度。企業招用畢業年度高校畢業生，簽訂勞動合同並參加失業保險的，可按每人不超過1500元的標準，發放一次性擴崗補助，具體補助標準由各省份確定，與一次性吸納就業補貼不重復享受，政策執行期限至今年底。

中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

國務院出台33條穩經濟一攬子政策細則

繼續推動實際貸款利率穩中有降

貨幣金融政策方面，繼續推動實際貸款利率穩中有降。在用好前期降準資金、擴大信貸投放的基礎上，充分發揮市場利率定價自律機制作用，持續釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機製改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，繼續推動實際貸款利率穩中有降。

支持內地企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平台企業赴境外上市。

穩投資方面，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平台經濟規範健康發展。另提出穩定增加汽車、家電等大宗消費。

產業鏈工業鏈方面，統籌加大對物流樞紐和物流企業的支持力度，全面取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制。

有序增加國際航班數量

值得注意的是對民航業的扶持，通知提到，增加民航應急貸款額度1500億元，並適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2000億元債券。有序增加國際客運航班數量，為便利中外人員往來和對外經貿交流合作創造條件。

責任編輯：李冰琪

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