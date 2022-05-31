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中美防長據報擬下月首會晤 一大議題備受關注

國情動向 12:30 2022/05/31

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美國《華爾街日報》引述知情人士報道，中美正致力敲定兩國防長，下月在新加坡一個峰會期間首次面對面會談。報道指出，鑑於中美圍繞台灣問題的緊張關係加劇，這次會晤將具有格外重要的意義。

＊12：38 更新魏鳳和將出席香格里拉對話

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）將於6月10日至12日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示將這場防務峰會。中國國防部周二（31日）剛宣布，國務委員兼防長魏鳳和將於6月8日至12日應邀出席香格里拉對話會並訪問新加坡。

據中國國防部，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。同時，魏鳳和將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。他還將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

中美據報正安排兩國防長會晤。左圖為魏鳳和，右圖為奧斯汀。

正值中美圍繞台灣問題緊張加劇

報道指出，上述知情人士審慎表示，魏鳳和與奧斯汀之間的會晤尚未敲定，計劃仍有可能改變。中國國防部未有回應，美國國防部官員表示暫沒有關於會晤的資訊。

中美防長上一次面對面接觸是2019年11月，當時魏鳳和與時任美國防長埃斯珀（Mark Esper）在曼谷會面。

今年4月，魏鳳和與現任美國防長奧斯汀首次通話，雙方提及中美、兩軍關係、烏克蘭局勢等。魏鳳和還針對台灣問題表明嚴正立場，警告台灣問題如果處理不好，就會對兩國關系造成顛覆性影響。而「中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整」。

中美防長通話 魏鳳和促美勿就烏克蘭問題對華施壓

值得注意，美國總統拜登日前表示，若台灣遭受中國大陸的攻擊，美國願意軍事介入保衛台灣。及後白宮澄清美國對台政策沒有改變。

中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對，強調在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。促美恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海和平和中美關係造成嚴重損害。中方將採取堅定行動維護自身主權和安全利益。

中國國務委員兼外長王毅也警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。

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秦剛：在台灣問題上沒有任何妥協退讓餘地

責任編輯：林佩怡

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