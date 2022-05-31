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基辛格警告中美應避免對抗衝突 籲展開對話理解雙方核心利益

社會熱點 13:31 2022/05/31

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「基辛格與中美關係研討會」今日（31日）以線上方式舉行，美國前國務卿基辛格警告中美對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，呼籲雙方努力開展對華，理解對方核心利益。

據澎湃新聞報道，美國前國務卿基辛格視頻連線出席研討會並致辭。基辛格表示，中美關係在過去幾十年中都沿着建設性的方向發展，但當前中美兩國在許多領域都面臨緊張的關係，但這些（緊張關係）掩蓋不了中美關係的實質。

基辛格說道，如今我們生活在一個科技發展的時代，這其實也從側面提升了製造衝突的能力。對於大國，尤其是擁有高科技水平的大國來說，單一事件就可能導致國家乃至世界層面的破壞。所以，中美兩國領導人在當前需要承擔特殊責任和義務來尋求共存的哲學與原則。

以台灣問題舉例

基辛格表示，（中美兩國）需要合作建設更好的世界。因此，雙方都需要努力開展對話，理解對方的核心利益，以尊重對方關切的方式採取行動。

基辛格以台灣問題舉例稱，就好像中美兩國老一輩領導人50年前那樣，美方承認一個中國原則，中方理解美方對於一中原則如何貫徹的關切。這種邏輯仍然應被納入中美關係的框架之中。

本次活動由中國人民外交學會主辦，國務委員兼外交部長王毅等中美兩國各界人士、智庫、商會和友好機構等以視頻方式出席會議。

中美防長據報擬下月首會晤 一大議題備受關注

王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

王毅批美國「三觀」嚴重偏差 中方從不向脅迫退讓

責任編輯：袁瑋婧

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