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台軍AT-3教練機失事 服役38年出15起事故釀9死

社會熱點 15:08 2022/05/31

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台灣1架AT-3教練機今天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。這是AT-3教練機自1984年正式服役以來，發生的第15起意外事故，歷次事故共造成9人死亡。

蔡英文指示 徹底釐清事故原因

據台媒報道，台灣空軍一架AT-3教練機上午在高雄岡山仁德田厝里一帶墜毀，學官徐大鈞少尉殉職，空軍司令部召開記者會，參謀長黃志偉中將還原事故經過指出，徐大鈞上午駕駛機號0852的AT-3進行單飛訓練，上午8時3分自岡山機場起飛、8時6分在機場東北約5浬處失聯，隨後岡山消防分隊8時11分通報在田厝里一帶尋獲機體殘骸，並發現徐大鈞遺體。

黃志偉表示，上午7時、8時的天氣狀況均符合訓練標準，這架AT-3飛行時數6068小時50分，上次週檢時間為今年2月17日，迄今已飛行77小時55分，均無重大修護；有關人員基本資料，徐大鈞23歲，飛行總時數116小時20分，AT-3機種時數24小時，體檢、航空生理及求生訓練均合格。

至於墜毀前有無不正常無線電呼救及回報，黃志偉指出，徐大鈞第一次單飛在5月18日，且經鑑定合格後今天第二次放單飛，在飛機起飛前已由教官帶領進行了3個起落，確定飛行狀況正常後教官才下機，由徐大鈞進行航線單飛，也就是在機場上空盤旋、觸地重飛的練習。

黃志偉表示，徐大鈞起飛後，準備進行觸地重飛前便失聯，失聯前徐大鈞在空中強制報告點都有正常回報，墜毀前也沒有聽到不正常呼叫，或是飛機出現不正常狀況的回報，由於未接獲彈射跳傘訊號，因此是否跳傘或隨機墜地仍要進一步確認。

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台灣的總統府表示，蔡英文總統指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

AT-3教練機由航空發展中心自行研究設計與製作，使用TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，首架1980年出廠、共生產63架，1984年正式服役。服役迄今38年來，包括今天這起在內共15起意外事故，造成9人死亡。高級教練機勇鷹陸續量產分批撥交，未來將逐步取代AT-3。

責任編輯：尹航

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