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憂貸款斷供夜不能寐 傳內地券商員工電郵促領導發年終獎

社會熱點 15:19 2022/05/31

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內地近日網傳一封券商員工給公司領導層的電郵，指2021年年終獎遲遲未發，但其家庭因疫情受到巨大衝擊，面對房貸、車貸等支出，全家時常夜不能寐，擔憂貸款斷供，因此懇請公司加快推進年終獎發放，拯救員工家庭。

該封下款為「一個普通的申萬宏源員工」的電郵，寫到目前已行至2022年中，2021年各部門的考核早已完成，但2021年年終獎遲遲未發，員工亦不清楚何時發放。

電郵中表示，2021年，由於疫情的影響，本人家庭經濟受到巨大衝擊，配偶已多月沒有收入，父母銳減，相信其他同事都有類似的巨大壓力。

「面對高昂的房貸、車貸、子女教育和贍養老人的剛性支出，全家時常夜不能寐，持續加大的貸款斷供的擔憂如噩夢一般揮之不去。我也難以像從前一般全身心投入到工作中。」該員工懇請公司領導考慮到今年疫情的嚴峻形勢，加快推進20212度年終獎發放。

另傳有人質問為何扣獎金

據「券商中國」，另一封員工郵件也在業內廣為流傳，稱：「今天相信各位領導也看到了員工發送的郵件，實在是代表了廣大群眾的心聲！這幾年，年終獎越發越晚，並且從來也不知道什麼時候發放，我們普通員工本身就拿著微薄的月薪，每年等待著年終獎來解決全年的大額資金需求。」該員工並質問為何扣著不發員工的獎金。

報道指出，該券商至今尚未發放年終獎，而未發年終獎的券商也並非僅上述券商一家。部分券商則有「年終獎越發越晚」的現象。

有業內人士表示，一家大型券商遲發年終獎，原因可能是多方面的，很大原因是年終獎額度核算越來越複雜。與許多考核指標相關聯。另外，一些公司本身的獎金額度，還需要股東方來核定。這裡面需要不少的會議和決議，時間自然就拉長。

資料顯示，申萬宏源（06806）（深：000166）首季實現營收48.3億元，按年下滑44.16%；實現淨利潤10.71億，下滑55.95%。

責任編輯：林佩怡

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