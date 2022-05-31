A股三大指數震蕩走強創指收漲2.3% 消費電子、農業板塊走強

受國務院穩經濟33條細則提振，A股今日三大指數齊升，截至收盤，滬指漲1.19%，深證成指漲1.92%，創業板指漲2.33%。北向資金大幅淨買入138億元（人民幣，下同）。

今日午後，國務院公佈《紮實穩住經濟一攬子政策措施》。三大指數午後升幅擴大，滬指收報3186.43點，漲1.19%，成交額4325億元。深成指收報11527.62點，漲1.92%，成交額4979億元。創業板指收報2405.08點，漲2.33%，成交額1556億元。

盤面上，農業板塊、消費電子概念股漲幅居前，汽車、煤炭板塊調整。

國務院再出招保外貿 重點紓緩中小企資金緊張、提升物流效率

上海明日起 進入全面恢復生產生活秩序階段

具體來看，種植業與林業板塊走強，敦煌種業、新農開發、永安林業、農發種業等多股漲停，豐樂種業、神農科技、萬向德農等多股跟漲。

消費電子概念股集體走高。長盈精密、華興源創、英集芯、國光電器、歌爾股份等多股漲停，立訊精密漲超9%。

Wind數據顯示，北向資金全天凈買入138.65億元，其中滬股通凈買入78.71億元，深股通凈買入59.94億元。

▲ A股三大指數震蕩走強創指收漲2.3% 消費電子、農業等板塊走強

中原證券認為，政策密集出台穩定市場預期，外部環境或階段性緩和，市場整體估值處於低位，市場情緒繼續恢復，市場將繼續保持向好態勢。重點關注穩增長、促消費和漲價等領域的投資機會。

方正證券表示，隨著5月疫情有所緩解，內地經濟有望迎來回升，今年6月市場的關鍵視乎以下三個方面，首先是上海即將迎來全面復工，之前一直受到壓製的線下消費板塊有望迎來預期的反轉，而隨著疫情影響的逐步減弱，餐飲旅遊、酒店、零售等疫情修復板塊都有望迎來久違的投資機會。

其次，隨著政策上對平台經濟的管理轉為常態化監管，在穩增長、保就業的壓力下，平台經濟板塊有望迎來經營環境的反轉，且由於上述板塊在長期的下跌中估值已處於低位，6月有望迎來一定的投資機會。

最後，近期有關新能源車行業的扶持政策接連出台，有望助力新能源車板塊延續上漲。

責任編輯：李冰琪