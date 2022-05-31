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內地物流擁擠改善 無貨可送卻成新難題？

經濟脈搏 15:58 2022/05/31

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內地物流擁擠因疫情放緩而出現改善，但隨即面臨另一難題，各地企業在長期封控後的訂單和開工率不足，從個多月前的無法送貨，一時之間變成無貨可送。

新華社旗下《上海證券報》報道，前期因為道路不暢堆積的貨物，近期已減少一大半，各地受影響的線路已基本恢復運營。有貨車司機稱，3月底從合肥送貨到上海，因疫情滯留多日，收入大受影響。現在他固定跑杭州路線，公路明顯暢通，「之前高速路口一排就是幾公里，現在情況在慢慢變好」。

一家物流企業負責人也透露，大部分業務目前已恢復運轉，除了原有專線業務外，還正通過普貨搭配快遞，提高運力利用率及運輸效率。

開工不足＋油價急漲

但報道同時提到兩個難題，一是復工復產是一個緩慢的過程，企業開工率不足，令正物流端的貨源不足。杭州新孚物流總經理周鳳偉透露，當地製造業企業目前普遍訂單不足，信心恢復有個過程，一些企業老闆仍在觀望。他稱看重長遠合作，已與兩家上市公司簽定協議，但同時暗示短期可能要蝕錢。

二是油價連續上漲推高經營成本，並壓縮小型物流企業的利潤空間。周指，今年柴油累計漲幅接近20%，大幅增加了運營成本，「這些成本不可能讓貨車司機承擔，又沒法完全向上游客戶轉移，導致了增收不增利的情況，我們今年新開了幾條專線，營業額同比（按年）是增加的，但整體利潤是下降的」。

報道指，令物流業振奮的是，全國穩住經濟大盤電視電話會議召開後，長三角地區立即付諸行動，貨源的增加只是時間問題。浙江等地也推出紓困政策，其中，小規模納稅人階段性免徵增值稅、進一步實施小微企業所得稅優惠、擴大「六稅兩費」範圍等，直接降低了中小型物流企業的經營成本。

受上海重振經濟提振 A股創業板升1%汽車航空板塊走強

內地4月工業企業利潤按年降8.5% 汽車製造業受衝擊較明顯

國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 33項細則出爐

責任編輯：陳建錫

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