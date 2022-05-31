內地促汽車消費 4部門：開展新一輪新能源汽車下鄉活動（更新版）

內地穩經濟促汽車消費，國務院周二（31日）印發的《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，33項措中包括穩定增加汽車等大宗消費。同日財政部、稅務總局、商務部及工信部等多個部門均撐汽車消費。

*16：27 更新4部門開展新一輪新能源汽車下鄉

其中，財政部、稅務總局公告減徵部分乘用車車輛購置稅。工信部、農業農村部、商務部、國家能源局則決定聯合組織開展新一輪新能源汽車下鄉活動。

據穩經濟一攬子政策措施提出，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區、郊區指標差異化政策。全面取消二手車限遷政策等。

此外，支持汽車整車進口口岸地區開展平行進口業務，完善平行進口汽車環保信息公開制度。研究今年內對一定排量以下乘用車減徵車輛購置稅的支持政策。優化新能源汽車充電樁（站）投資建設運營模式等。

國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 33項細則出爐

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

商務部：汽車屬支柱性產業 重點增加新車消費

在解讀發布會上，商務部副部長盛秋平表示，汽車業是國民經濟的支柱性產業，汽車消費社零佔比高，增長空間大，帶動效應強，是擴大內需、拉動消費的關鍵領域。

商務部將重點穩住增量，增加新車消費；二是盤活存量，擴大二手車流通。其中，在新車消費方面，指導汽車流通企業用好階段性減徵乘用車車輛購置稅政策，鼓勵有條件的地區開展汽車以舊換新，擴大新車銷售規模。支持新能源汽車購買使用，深入開展新能源汽車下鄉活動，積極支持充電設施建設。

工信部等4部門：開展新一輪新能源汽車下鄉活動

工信部副部長徐曉蘭表示，將著力擴大投資和消費，充分挖掘汽車消費等。今天該部聯合有關部門印發通知，正式開展新一輪新能源汽車下鄉活動，進一步促進大宗商品消費。有信心、有決心、有恆心，全力以赴推動工業經濟企穩回升。

據工信部、農業農村部、商務部、國家能源局關於開展2022新能源汽車下鄉活動的通知，活動時間為5至12月，在山西、吉林、江蘇、浙江、河南、山東、湖北、湖南、海南、四川、甘肅等地，選擇三四線城市、縣區舉辦若干場專場、巡展、企業活動。鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業相關企業積極參與「雙品網購節」以各平台自發的各類網絡促銷活動，支持企業與電商、互聯網平台等合作直播或網絡購車活動，以網上促銷等方式吸引更多消費者購買。

同時，鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。鼓勵參與下鄉活動企業研發更多質量可靠、先進適用車型，加大活動優惠力度，加強售後運維服務保障。

另外，財政部、稅務總局的公告，對今年6月1日至12月31日期間內購置，且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元（人民幣，下同）的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

公告所稱的單車價格，以車輛購置稅應稅車輛的計稅價格為準。而上述所稱的乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載客及其隨身行李/臨時物品，包括駕駛在內最多不超過9個座位的汽車。

內地車企復工即傳裁員 曾說上海封城衝擊供應鏈

內地4月工業企業利潤按年降8.5% 汽車製造業受衝擊較明顯

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁