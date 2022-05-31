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吉林四平：兩次以上不測核酸行拘10天 罰款500元並納入失信名單

社會熱點 16:24 2022/05/31

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內地多省市推行常態化核酸，吉林省四平市今日發布通告指，兩次以上未參加核酸檢測的，依法行政拘留10天，並處罰款500元（人民幣，下同），納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

據四平市官方微信號，吉林省四平市發布《關於6月2日開展城區居民核酸檢測的通告》，通告指，為鞏固來之不易的疫情防控成果，市疫情防控指揮部決定，6月2日6時-17時開展城區居民核酸檢測。

依法行政拘留10天

本輪核酸檢測要求應檢必檢，不落一人。對無故不參加本輪核酸檢測的人員，將依據《中華人民共和國傳染病防治法》和《治安管理處罰法》，採取以下措施。包括「吉祥碼」賦「黃碼」，限制出入小區和公共場所，補檢費用自理並由公安部門進行訓誡，兩次以上未參加核酸檢測的，依法行政拘留10天，並處罰款500元，納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

機關企事業單位幹部職工無故未參加本輪核酸檢測的，經核實，給予相應的黨紀政紀處分；對無故不參加本輪核酸檢測的沿街商鋪從業人員，除上述措施外，對其經營場所一律關停；對違反疫情防控規定，引起疫情傳播造成擴散的，依法追究刑事責任。

通告一出引起網民不滿。此前北京青年報亦曾報道，吉林省四平市李先生錯過19日核酸檢測，雖已在20日主動補測，但仍被要求補繳前24輪核酸檢測費用，若不補繳則面臨罰款、被拘留等處罰。

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責任編輯：袁瑋婧

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