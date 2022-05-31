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國務院「33條」穩經濟 分析指在這些方面超預期

經濟脈搏 16:35 2022/05/31

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國務院今日印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》（下稱《措施》），包括6大方面共33條政策措施。分析指，《措施》中大部分之前都已經提到或在推進，但仍然有部分超預期，如財政加力、货币政策還有進一步空间，支持平台經濟發展等。

《措施》涵蓋財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等方面。

國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 33項細則出爐

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財政政策更加細化，紓困力度更大

據第一財經報道，國海證券首席策略分析師胡國鵬表示，《措施》中財政政策更加細化，紓困力度更大。

具體而言，他指，在專項債的使用進度、使用範圍等方面，國務院要求「抓緊完成今年專項債券發行使用任務，加快今年已下達的3.45萬億元專項債券發行使用進度，在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。」

另外，紓困政策力度非常大，包括政府采購向中小企業傾斜，留抵退稅增加額度，還有非常多、非常具體的保市場主體、保就業的措施。

LPR下調還有空間

貨幣政策方面，他指，受國際國內環境影響，貨幣政策整體可操作空間不大。不過，LPR下調還是有空間的。

他提到，5月20日5年期以上LPR下調至4.45%，比上個月下降15個BP。目前來看，還有15個BP的空間。如果後期樓市、中期貸款沒有起來的話，這部分工具還是有可能繼續用的。

此外，他表示，目前貸款實際需求不高，降低利率有利於提升貸款需求，但需求的恢復是一個逐漸的過程。前期預計會先做大的基礎設施等投資，包括水利、交通等，由央企、國企先擴張投資，逐步帶動，會看到效果的。

國務院「33條」穩經濟 分析指在這些方面超預期

平台經濟承擔多重目標

穩投資方面，他表示，實際上對平台經濟的表述超出預期。近期監管層對平台經濟明確表達出支持態度，這一次《措施》中又有進一步細化舉措。

他續指，平台經濟承擔著多重目標，平台企業不僅連接投資和消費兩端，還連接著小微企業和民生兩端，同時平台企業還連接著技術研發與應用場景兩端，是典型的樞紐型經濟體。支持平台經濟健康發展，有利於穩經濟多目標的實現。

《措施》發佈後，市場亦關注未來經濟恢復的成效。胡國鵬指，從目前來看，舉措仍以紓困性為主，重在經濟恢復。比如33條中，有7條「保產業鏈供應鏈穩定政策」，主要是降低成本、減免租金，支持特殊行業紓困，恢復物流交通，推動復工復產等。

對拉動經濟也有政策支持，但還不算非常「進攻性」的舉措。同時，目前地方財政壓力也比較大，對投資、消費等配套資金也相對有限。經濟先逐步恢復起來，拉動效果如何，有待持續觀察。

責任編輯：李冰琪

 

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