解放軍30架次戰機進入台灣西南空域 環時：告訴對岸一件事

美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）周一（30日）訪台，為近一年內第二次。與此同時，據台灣的軍方表示，解放軍9種機型、共30架次戰機周一進入台灣西南空域。

《環球時報》引述專家表示，此次演練是告訴對岸：平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份。

據台灣方面公布，周一有30架次解放軍機進入台灣西南空域，為今年數量第2多，分別有2架次空警-500機，4架次運-8電偵機、1架次運-8遠干機、1架次運-8反潛機、6架次殲-16機、8架次殲-11機、4架次殲-10機、2架次蘇愷-35機、2架次蘇愷-30機。

據《環球時報》，毋庸置疑，這是解放軍一次常態化的軍事演練行動，但同時不乏針對性，軍事專家宋忠平認為，「美國挑釁行為不斷，解放軍軍事演練也會持續化，常態化」。

報道引述全國台灣研究會理事、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍指出，此次解放軍演練的是多波次連續不斷空中突襲作戰，這種演練就是告訴對岸：平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份，「將來解放軍要動真格，很可能就是台灣防務部門負責人所說的『猝然攻擊、一次搞定』」。

另外，宋忠平認為，此次演習是解放軍加大軍事鬥爭準備力度的表現，針對的是「台獨」的囂張氣焰以及域外勢力對「台獨」越來越有恃無恐的支持。

報道又引述一位匿名軍事專家表示，美國實現意圖的表現形式多樣，包括打破台灣的「外交」孤立、對台軍售，「發展美台經濟」等等。其中，美議員「竄訪」是美政客最擅用的一種手段。

美議員訪台 京：堅決反對 已向美方提出嚴正交涉

在北京，外交部發言人趙立堅周二（31日）回應稱，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

他敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

達克沃斯周二上午與蔡英文會面時，強調美國不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。

蔡英文則表示，台灣會持續向美國政府表達參與印太經濟架構的意願，也期待短期台美將以嶄新的作為，一起規劃出具體的途徑，共同深化台美雙邊經貿夥伴關係。她又稱，美國國防部正積極研議國民兵與台灣的合作交流。

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責任編輯：林佩怡

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