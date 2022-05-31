國家統計局：要真刀真槍與統計造假作鬥爭 指個別地方不收手

國家統計局表示，當前個別地方統計造假不收手、不收斂問題仍然存在，要真刀真槍與統計造假作假行為作鬥爭。

當局周一（30日）召開統計造假不收手不收斂問題專項糾治工作動員部署視像會議。國家統計局黨組書記、局長康義指出，統計造假、弄虛作假是統計領域最大的腐敗，是對政府統計公信力最大的傷害。

科學準確判斷經濟形勢

他強調，要深刻認識開展專項糾治是做到「兩個維護」的重大政治任務，是貫徹落實習近平法治思想、推進依法統計依法治統的關鍵抓手，是完善統計監督體系、加強對統計領域公權力運行製約和監督的重要舉措，是科學準確判斷經濟形勢、有效服務宏觀經濟治理的客觀要求。

康義表示，中共十八大以來，當局通過夯實防懲統計造假作假責任、開展統計督察、強化統計執法檢查等多種方式嚴懲統計造假作假，遏制、震懾效應初步顯現。

但他指，當前個別地方統計造假不收手、不收斂問題仍然存在，需要高度重視，充分認識同統計造假、弄虛作假行為作鬥爭的長期性、複雜性、艱鉅性，不斷增強「時時放心不下」的責任感，真刀真槍與統計造假作假行為作鬥爭。

康義強調，防範和懲治統計造假、弄虛作假，責任重於泰山。統計部門要堅持問題導向、目標導向，堅持標本兼治、綜合施策，聚焦統計造假突出領域、重點區域、主要方式，綜合採取全面自查、重點抽查、執法檢查、通報曝光等多種措施，上下聯動、內外協同、多管齊下開展集中糾治，切實做到必查權力干預、必查「數據尋租」、必查執法不嚴、必查入退庫等「四個必查」，強力推進從嚴從快查處一批重大統計違法案件、嚴肅追責問責一批統計違紀違法領導幹部、通報曝光一批統計造假典型案件等，建立健全防懲統計造假長效機制。要確保專項糾治成果經得起檢驗，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

上周通報3地統計違法案

國家統計局上周通報，關於河北省、河南省、貴州省有關地區統計違法案件，合計涉及126人遭黨紀政務處分和組織處理，116間企業因提供不真實統計資料被行政處罰。這是新冠肺炎疫情以來，當局首次在官網披露此類地方統計違法案例。

值得一提的是，國務院總理李克強此前在全國穩住經濟大盤電視電話會上表示，對各地二季度經濟主要指標，將由國家統計部門依法依規實事求是分省公布，國務院對相關工作情況予以通報。

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責任編輯：林佩怡

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