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【上海解封】新增感染降至15宗 午夜剛過公路即現擁堵

社會熱點 09:56 2022/06/01

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上海疫情緩和，昨（5月31日）新增5宗確診和10宗無症狀感染者。當地今起進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。午夜剛過，一輛輛私家車魚貫駛入隧道、高架等公路上，導致延安路高架、外灘等多地出現擁堵。

上海昨日新增5宗確診和10宗無症狀感染者，剔除無症狀感染者轉歸後，新增感染14宗，為3月3日以來新低。

當局宣布今天進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。居委會不得限制居民出入，巴士、地鐵全網恢復基本運行，對外交通基本恢復鐵路正常運行，逐步恢復國內航班，並在做好防疫管理的前提下，加快企業、園區、樓宇等全面復工復產。

綜合內媒報道，零時起，上海取消設置在越江橋隧、區塊交界的防疫查控崗位，同步移除路障設施。

盡管已是凌晨，但一輛輛私家車仍是魚貫駛入隧道、高架等公路上，導致延安路高架、外灘等多地出現擁堵。浦東的商業大樓和東方明珠塔亮燈，並顯示出「我愛上海」字樣。

圖片來源：微博@北京晚報

圖片來源：微博@北京晚報

有網民在「上海回來了」的詞條下發微博稱，「外面的車流聲，地鐵的嘈雜聲，人擠著人，一下子就把我的感覺拉回了兩個月之前」；「聽著樓下車水馬龍竟也不覺得煩了」。

疫情耽誤蚊蠅防治工作 上海遭白蟻侵襲 劉畊宏直播間打蟲（有片）

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟

責任編輯：尹航

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