【上海解封】滬致市民感謝信：盡最大努力把疫情造成的損失搶回

上海封控兩個月後，今日（6月1日）起「解封」。上海市委、市政府發布致全市人民的感謝信，表示將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

▲ 上海迎來「解封」。

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上海1/6起 進入全面恢復生產生活秩序階段

感謝信在開首表示，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過兩個多月的持續奮戰，艱苦卓絕的大上海保衛戰取得了重大階段性成果，今天起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段。」

信中感謝醫務人員、疾控人員、基層干部等在抗疫一線的日夜拼搏，感謝國家各相關部門、各兄弟省區市和人民軍隊的傾力馳援，尤其感謝全體上海市民的支持和付出。

「一段刻骨銘心的日子」 當前疫情防控成果不容鬆懈

信中並形容，這是一段刻骨銘心的日子，提到因疫情沖擊，上海這座超大城市前所未有地靜了下來。受長時間封控影響，許多市民在工作、生活等方面遭遇了困難和不便，「對此我們與大家一樣揪心不已」。

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面對前所未有的挑戰，信中稱「我們從未動搖戰勝疫情的信心和決心。這種信心和決心，來自於以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導，來自於廣大一線工作者的頑強堅守，更來自於為這座城市默默付出的每一位市民」。

感謝信表示，當前，鞏固疫情防控成果依然不容絲毫鬆懈，加快經濟社會恢復的任務也日益迫切。「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，需要廣大市民繼續給予理解支持與配合。

上海將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。各級黨委政府的工作都將更加注重回應好市民群眾和市場主體的關切，出台各項措施都將更加注重傾聽基層一線的意見、釋放清晰明確的信號、體現積極正面的導向。

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最後，感謝信表示，上海將堅定打造更具韌性、更加安全、更富吸引力的發展環境，堅定打造鼓勵創新、宜居宜業、開放包容的創業生活環境。並堅信「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，全市上下心往一處想、勁往一處使，重整行裝、勇毅前行，必將迎來大上海保衛戰的全面勝利，上海這座城市必將重現繁華活力，邁向更加美好的未來。

責任編輯：林佩怡

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