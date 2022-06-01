【上海解封】豫園商城恢復線下營業 多間老字號回歸大排長龍

隨著上海生產生活秩序全面恢復，豫園商城內多間老字號及餐飲門店正式恢復線下營業，數十種經典美食「回歸」，今日早上已有大批顧客在店外排隊購買。目前，上海暫未恢復堂食，市民可選擇社區團購、門市自取及外賣等多種服務。

據《澎湃新聞》報導，豫園寧波湯圓店門口，今日一早就大排長龍，顧客保持1米社交距離有序有隊購買。

▲ 豫園寧波湯團店門外，顧客有序排隊購買。

豫園文化飲食集團表示，復工後的老字號已準備好各色美食產品，提供包括社區團購、自提及外賣等在內的多種服務。旗下所有復工的老字號門店亦配備足量的防護用品，復工人員每日測體溫兩次，進行抗原、核酸檢測，並對生產環境、設施工具、出入口等開展一日三次消毒。

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豫園集團旗下的上海老字號綠波廊，其點心組領班馬志琳表示，在得知餐廳即將恢復線下營業之後，按照商圈防疫要求，他和復工的同事提前返回就地隔離48小時。每天進行抗原、核酸檢測，連續檢測結果為陰性後，便正式獲批返回工作崗位。

馬志琳稱，「基本從早上6點起就要開始準備生產製作，確保當天產品的正常供應。同時在11點左右，所有通過社區團購預訂的產品也要準時交付物流、安排配送。午飯後繼續開工，準備第二天的生產任務。」

淮海路老字號客流恢復

此外，隨著城市商業開始重啟，淮海路商圈的多間老字號早於5月30日起，陸續恢復線下營業，光明邨大酒家、老人和飯店、全國土特產食品商場等已於當日迎來第一波客流。

▲ 紅房子西餅坊再現排隊人潮。

光明邨的盒裝熟食、點心、醬鴨、鮮肉月餅全部回歸，客人無須進店，可在窗口挑選購買。紅房子西餅坊的蛋糕和現烤面包亦受到周邊居民的歡迎，排隊購買美食的場景再次出現在淮海路上。

另為積極響應復商復市，新世界集團旗下的杏花樓、新雅、邵萬生、泰康食品等在南京路上23個網點今日全部營業，其中包含17個老字號品牌。

責任編輯：易燕丹

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