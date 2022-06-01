中國東部戰區再在台島周邊軍演 指美將把台灣推向危險境地（更新版）

據中國東部戰區微博消息，東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對美台勾連採取的必要行動。

此次東部戰區的行動，是兩周內的第二次嚴正警告美台勾連的行動。上一次東部戰區軍演為5月25日。

＊17：53 新增外交部談台海

中國東部戰區在台島周邊軍演 嚴正警告美台勾連

彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似

施毅表示，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裏暗裏慫恿支持「台獨」勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。台灣是中國的一部分。戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力幹涉和「台獨」分裂圖謀。

早前美國總統拜登揚言中國大陸一旦攻台，美國會協防台灣，其後又重申華府對台政策不變。中國東部戰區5月25日在台島附近舉行軍演，嚴正警告美台勾連。

▲ 中國東部戰區再在台島周邊軍演 指美將把台灣推向危險境（資料圖片，來自中國軍網）

另外，對於美參議員達克沃斯訪台，以及被問到如果美國官員給「台獨」分子繼續發送錯誤信號，會否引發在台海的軍事衝突？外交部發言人趙立堅周三（6月1日）表示，當前台海局勢緊張的根源，是台灣當局倚美謀「獨」，和美方一些人搞以台制華。

趙立堅也指出，美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明里暗裡慫恿支持「台獨」勢力，將把台灣推向危險境地，美國自身也將面臨嚴重後果。

值得一提的是，中美防長料於6月首會晤，據美媒報道，鑑於中美圍繞台灣問題的緊張關係加劇，這次會晤將具有格外重要的意義。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁