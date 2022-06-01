【中美角力】美考慮是否降低部分中國商品關稅 副財長稱需取平衡

美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，拜登政府正考慮是否降低對中國商品的部分關稅，但需要在推動物價回落的短期目標，以及為美企消除不公平競爭的長期需要之間，取得平衡。

外電報道，阿德耶莫周二（5月31日）接受CNN採訪時，強調了關稅對保護美國就業和競爭力方面的重要性。他提到，一直面臨的挑戰之一，是「由於中國的不公平做法，美國失去就業機會、我們的公司無法競爭」。他希望確保既解決通脹等的短期挑戰，也解決長期挑戰。

拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應

【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

美國通脹最近創下40年來新高，拜登上周表示，正在考慮取消部分關稅，並將與財長耶倫（Janet Yellen）討論這個問題。耶倫與鮑威爾周二稍晚與拜登會面，討論通脹。

耶倫主張取消對中國進口商品徵收的部分關稅，認為這些關稅「不是很具戰略意義」，但正損害美國消費者和企業利益。不過，美國貿易代表戴琪則認為，關稅是與中國談判的砝碼，在決定是否取消對華關稅時必須「有戰略性」。

據彭博報道，白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示，白宮正在考慮緩解通脹，包括降低關稅。

中方早前表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅；又指在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國、中國及世界。

責任編輯：林佩怡

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