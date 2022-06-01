  • 31°C
香港時間 : 2022601日 (三) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市回暖 內地50城5月二手房成交量按月升14%

經濟脈搏 13:14 2022/06/01

分享：

分享：

內地樓市經歷了一輪政策鬆綁後，逐漸回暖。貝殼研究院最新發布的數據顯示，5月其監測的50城二手房成交量按月增長約14%，按年降幅收窄。其中，長三角區域按月回升較快。

分城市看，50城中超過80%的城市二手房成交量按月增長，其中長三角和東北區域重點城市二手房成交量按月回升較快，如遼寧沈陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱以及江蘇蘇州、江蘇無錫等城市，成交量按月增速均超過100%。這些城市二手房市場在4月受疫情重創而低位運行，5月隨著疫情逐漸緩解，以及寬松政策作用而有所修復。

相比去年，5月貝殼研究院監測的50個城市，二手房交易量按年降幅收窄，成交量按年下降約40%，降幅較上月收窄8個百分點。

除了成交量，客戶看房活躍度也提高，5月50城二手房帶看客戶量按月增長8%，其中，哈爾濱、沈陽等城市新增帶看量增長幅度較大。

二手房新增掛牌量也顯著增加。5月，50城二手房新增掛牌房源量按月增長12%，其中，東莞按月增長約30%，蘇州新增掛牌量超過4月的2倍，南京、徐州按月增長超過50%。

房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限

新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題

5月一系列鬆綁措施 成交量上升房價仍下跌

二手房市場的復甦與一系列的政策松綁也有關係。今年以來，全國不少城市放松了限購、限售、限貸等政策，根據諸葛找房數據研究中心不完全統計，截至2022年5月26日，今年以來全國優化政策調控頻次超210次，覆蓋城市超120個，5月單月更是調控93次。

值得注意的是，儘管成交量有所上升，但房價仍然處於下跌態勢。貝殼研究院數據顯示，5月貝殼50城二手房價格指數按月下跌0.9%，跌幅較上月擴大0.6個百分點。東莞、蘇州、太原及長沙等城市房價出現小幅上漲，福州、徐州、哈爾濱等城市房價仍然在下跌。

對於5月二手房的數據，貝殼研究院總結，目前市場仍處於底部，成交量已經出現了復甦，隨著疫情防控政策出現有利變化，龍頭城市對市場復甦起到帶動作用，以及房企端的紓困政策加快實施，預計下半年二手房市場將進入量增價穩階段。

同日，中國房地產研究機構——中指研究院今日發佈百城房價報告稱，受部分新開盤項目的結構性影響，5月百城新建住宅價格按月微漲，但房地產市場整體表現依舊低迷；料6月地方政府將繼續加快推進因城施策，購房者預期和置業信心有望逐漸企穩。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
2022/05/23
房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
人行要求金融機構允許深圳居民延遲償還房貸
2022/05/26
人行要求金融機構允許深圳居民延遲償還房貸
內地5年期LPR大幅下調釋救樓市訊號 滬指重返3100點（第三版）
2022/05/20
內地5年期LPR大幅下調釋救樓市訊號 滬指重返3100點（第三版）
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
2022/05/21
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房
2022/05/22
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房

你可能感興趣

房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
22:03 2022/05/23
房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
人行要求金融機構允許深圳居民延遲償還房貸
21:41 2022/05/26
人行要求金融機構允許深圳居民延遲償還房貸
內地5年期LPR大幅下調釋救樓市訊號 滬指重返3100點（第三版）
10:20 2022/05/20
內地5年期LPR大幅下調釋救樓市訊號 滬指重返3100點（第三版）
中國市場 內地物業 經濟數據表現 疫情 成交 地產 指數 哈爾濱 南京 中國

上一篇文章

廣東省跟進穩經濟 推6方面131項具體措施

下一篇文章

5月財新中國製造業PMI回升至48.1 就業、預期繼續走弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款