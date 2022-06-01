樓市回暖 內地50城5月二手房成交量按月升14%

內地樓市經歷了一輪政策鬆綁後，逐漸回暖。貝殼研究院最新發布的數據顯示，5月其監測的50城二手房成交量按月增長約14%，按年降幅收窄。其中，長三角區域按月回升較快。

分城市看，50城中超過80%的城市二手房成交量按月增長，其中長三角和東北區域重點城市二手房成交量按月回升較快，如遼寧沈陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱以及江蘇蘇州、江蘇無錫等城市，成交量按月增速均超過100%。這些城市二手房市場在4月受疫情重創而低位運行，5月隨著疫情逐漸緩解，以及寬松政策作用而有所修復。

相比去年，5月貝殼研究院監測的50個城市，二手房交易量按年降幅收窄，成交量按年下降約40%，降幅較上月收窄8個百分點。

除了成交量，客戶看房活躍度也提高，5月50城二手房帶看客戶量按月增長8%，其中，哈爾濱、沈陽等城市新增帶看量增長幅度較大。

二手房新增掛牌量也顯著增加。5月，50城二手房新增掛牌房源量按月增長12%，其中，東莞按月增長約30%，蘇州新增掛牌量超過4月的2倍，南京、徐州按月增長超過50%。

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5月一系列鬆綁措施 成交量上升房價仍下跌

二手房市場的復甦與一系列的政策松綁也有關係。今年以來，全國不少城市放松了限購、限售、限貸等政策，根據諸葛找房數據研究中心不完全統計，截至2022年5月26日，今年以來全國優化政策調控頻次超210次，覆蓋城市超120個，5月單月更是調控93次。

值得注意的是，儘管成交量有所上升，但房價仍然處於下跌態勢。貝殼研究院數據顯示，5月貝殼50城二手房價格指數按月下跌0.9%，跌幅較上月擴大0.6個百分點。東莞、蘇州、太原及長沙等城市房價出現小幅上漲，福州、徐州、哈爾濱等城市房價仍然在下跌。

對於5月二手房的數據，貝殼研究院總結，目前市場仍處於底部，成交量已經出現了復甦，隨著疫情防控政策出現有利變化，龍頭城市對市場復甦起到帶動作用，以及房企端的紓困政策加快實施，預計下半年二手房市場將進入量增價穩階段。

同日，中國房地產研究機構——中指研究院今日發佈百城房價報告稱，受部分新開盤項目的結構性影響，5月百城新建住宅價格按月微漲，但房地產市場整體表現依舊低迷；料6月地方政府將繼續加快推進因城施策，購房者預期和置業信心有望逐漸企穩。

責任編輯：李冰琪

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