廣東省跟進穩經濟 推6方面131項具體措施

在國務院印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》、要求切實把二季度經濟穩住後，廣東周三（6月1日）發布實施方案，共6方面、131項措施，涉及留抵退稅、支持中小企業、加大穩崗、貸款支持、穩投資促消費等。

廣東發布《廣東省貫徹落實國務院〈紮實穩住經濟的一攬子政策措施〉實施方案》，以深入貫徹習近平總書記關於「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的重要指示要求，推動國務院《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》落地落實，結合深化實施今年以來廣東省出台的系列穩增長政策措施，加快發揮更大政策效應。

國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 33項細則出爐

國務院「33條」穩經濟 分析指在這些方面超預期

6方面政策涉及財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生。

其中，財政政策包括進一步加大增值稅留抵退稅政策落實力度；加快財政支出進度；加快今年中央已下達專項債券發行節奏，在6月底前基本發行完畢；加大政府採購支持中小企業力度；落實社保費緩繳政策；加大穩崗支持力度。

貨幣金融政策方面，包括鼓勵對中小微企業和個體工商戶、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等，實施延期還本付息；加大普惠小微貸款支持力度；繼續推動實際貸款利率穩中有降。

此外，鼓勵符合條件的平台企業，依法依規到境外公開募集股份及上市。鼓勵廣發證券等在港設有子公司的省內優質券商，加大對企業赴港上市的服務力度，強化港股IPO企業的專業指導和深度培育。另外，加大金融機構對基礎設施建設和重大項目的支持力度。

補貼換新車 鼓勵派消費券

在穩投資、促消費方面，包括加快推進省重點項目建設，加快推動交通基礎設施投資，促進平台經濟規範健康發展。

穩定增加汽車、家電等各領域消費，實施汽車以舊換新專項行動，對報廢或轉出個人名下廣東號牌舊車，同時在省內購買以舊換新推廣車型新車並在省內上牌的，給予3000-10000元（人民幣，下同）/輛補貼。鼓勵購置新能源汽車，對個人消費者今年6月30日前在省內購買以舊換新推廣車型範圍內的新能源汽車新車，給予8000元/輛補貼。

廣東：對符合條件的消費者每輛新能源車8000元補貼

同時，鼓勵各地發放消費券、惠民券等，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場。省對各地促消費行動實行獎補政策。省設立3000萬元「有獎發票」資金，活動期限至年底。

地方不得層層加碼防疫 隨意關停生產營業場所

至於保產業鏈供應鏈穩定，全面落實對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶用水、用電、用氣「欠費不停供」政策，設立6個月的費用緩繳期，鼓勵各市根據實際延長，緩繳期間免收欠費滯納金。並推動階段性減免市場主體房屋租金，還加大對民航等受疫情影響較大行業企業的紓困支持力度。

此外，改善企業復工達產政策，嚴格落實國務院聯防聯控機制和省聯防聯控機制明確的疫情防控措施，市縣鎮村在執行標準、執行力度上要保持一致，不得擅自放大、層層加碼。低風險的地方不能隨意限制人員流動，有疫情的地方不得在「三區」之外，隨意擴大範圍禁止堂食、關停生產營業場所。積極引導各地落實屬地責任，在發生疫情時鼓勵具備條件的企業進行閉環生產，保障其穩定生產，原則上不要求停產。

責任編輯：林佩怡

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