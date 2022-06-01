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「六一」兒童節變大人節日？內地商家瞄準成人推限定產品熱賣

社會熱點 15:27 2022/06/01

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「六一」兒童節來臨，不少成年人卻比小朋友更上心，為自己買禮物慶祝。原本為小朋友而設的產品，成功俘獲成年人的芳心。商家亦花樣百出，對準成年人群體，推出節日限定產品，爭奪消費者在節日期間的注意和購買力。

「六一」兒童節已經不是兒童的專屬節日，據中新財經報導，不少成年人對兒童節禮物尤為熱衷。其中，內地肯德基（KFC）兒童節套餐附送的《寶可夢》(Pokémon)「傻鴨（內地稱「可達鴨」）音樂盒」，在成年人的超強購買力下出現斷貨。

成年人「一窩蜂」地過兒童節

該音樂盒的公仔會隨著音樂節拍，舉手跳起魔性舞蹈。自上月21日推出以來，熱度絲毫未減，備受成年人青睞。不少大朋友表示，「這玩意對孩子來說太幼稚，對大人剛剛好」、「這個『六一』兒童節，我只想要個可達鴨」。

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報道指出，北京多間KFC門市的傻鴨音樂盒早於5月24日售罄。此後KFC雖傳出補貨消息，但5月31日上午，KFC 應用程式上顯示，北京地區多間門市已暫無這款附有超大玩具的兒童節套餐。

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除了傻鴨音樂盒，大朋友亦將目光轉向內地麥當勞和中國探月工程跨界推出的「兒童卡通宇航員頭盔」。該兒童節限定商品，同樣在麥當勞APP上顯示已售罄。

成年人紛紛過「六一」，慶祝方式不僅是購買玩具，還會出去吃一頓大餐，買件想要的商品，或者捧著一堆懷舊零食坐下來慢慢吃。而當兒童節與「6.18」購物節撞上後，更有網友調侃，「成年人過兒童節的儀式感是從自己付尾款開始的。」

回味童年

為何成年人開始熱衷過兒童節？有研究人士表示，「隨著現代化和城市化的加速，成年人每個節都要過，是近年來節日消費的一個重要趨勢。」

同時，商家亦看準年輕人過節的需求，推出各種限定商品。北京豐台區一間連鎖鮮花店，商家特意推出零食花束作為兒童節禮物，旺仔、益力多等零食取代鮮花，以此回味童年的味道。「基本都是年輕人來買，臨近『六一』，這幾款限定商品最近賣得都挺好。」

在電商平台上，「六一」兒童節禮物儼然變成情人節禮物。一些玩具類商品被商家包裝好，打上了「六一」兒童節送閨蜜、送女友的標籤。另有不少商家推出「六一」零食大禮包，據悉，購物還能送浪漫玫瑰花、代寫心意賀卡等。

責任編輯：易燕丹

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