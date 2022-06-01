受上海疫情影響供應鏈中斷數月，蘋果公司首次將部分iPad生產線從中國轉移到越南，並要求多家零組件供應商增加庫存，以防未來出現短缺和供應的障礙。

日經亞洲今日報道，消息人士稱，在中國iPad組裝商之一的比亞迪已幫助蘋果在越南建立生產線，可能很快開始生產標誌性平板電腦，蘋果長期以來一直考慮在中國以外製造iPad，蘋果去年出貨5800萬台iPad，絕大多數設備供應商集中在中國。

為防止供應鏈中斷，蘋果要求供應商增加額外庫存供應，例如印刷電路板、機械和電子零件，尤其因應上海及其周邊地區因疫情限制導致短缺和物流的延誤。 此外，也要求供應商確保為即將推出的iPhone提供芯片，尤其是與電源相關的芯片，這些芯片片都適用蘋果的所有產品線，包括iPhone、iPad、AirPods和MacBook。

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日經報道指出，自5月初以來，江蘇省和上海的供應商已逐步恢復部分生產，但大多數人表示，產能恢復正常可能至少需要幾個月的時間。

▲ 據報蘋果分散在中國風險 iPad產線轉移越南

蘋果分散生產表明正努力降低供應鏈風險，公司甚至幫助一些供應商承擔額外的空運和陸運物流成本，以確保對生產所需的重要原料按時到達。

分析表示，預計要到6月下旬才能恢復正常生活，因為政府避免倉促行事，試圖讓生活和工作恢復正常。亦料對像蘋果這樣的大型跨國公司的影響是可控的。

責任編輯：李冰琪

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