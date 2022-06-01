【上海解封】出行漸恢復 部分景區重開 地鐵全網運客逾90萬人次（組圖）

上海結束全域靜態管理，今起進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。截至11時，上海地鐵全網累計運送客流91.3萬人次，較疫情初期3月15日同時段跌49.51%。此外，逾40家上海旅游景區重新開放，有近郊民宿已預訂滿房。

上海逾40個景區重開

據澎湃新聞報道，自6月1日起，上海軌道交通全網絡20條線（除7座車站外）均恢復基本運行。截至11時，全網累計運送客流91.3萬人次，較疫情初期3月15日同時段減少89.6萬人次，降幅49.51%。

此外，根據上海市文化和旅游局發布的《上海市文旅場所嚴而有序恢復開放工作指引》（試行），6月1日開始，上海將有序開放「主要旅游資源位於室外或50%以上旅游項目位於室外」的A級旅游景區。

上述政策公布後，攜程平台 「上海」目的地的即時訪問量較上周同時段大漲132%。攜程數據顯示，目前平台上有逾40家上海本地景區率先開放，並已在平台恢復交易訂單。

從攜程平台的預訂情況來看，在率先開放的旅游景區中，以森林公園、動植物園等親近自然特征的景區為代表，最受用戶歡迎。如上海濱江森林公園，僅5月31日通過攜程平台預約的票量就接近8000張，不少用戶預約於本次端午假期出行；6月1日，上海動物園的平台訂單金額相較疫情前（2019年同期）增長72%。上海地標和標示性旅游景點之一的東方明珠電視塔相關訪問熱度按月增長超20%。

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除了景區外，上海恢復正常生產生活秩序首日，酒店民宿也迎來大量預定。

去哪兒大數據顯示，5月31日上海酒店預訂量較5月30日漲幅達到了1.5倍。6月1日截至中午12時，上海酒店預訂量已超過5.31日同一時段，上海景區的搜索量則大漲2倍。去哪兒數據顯示，上海四星級酒店恢復最快。5月31日，上海四星級酒店預訂較30日增幅達到了近5倍。從商圈來看，上海火車站、浦東陸家嘴、新國際博覽中心，是預訂量最高的前三商圈；而徐家彙、北外灘、豫園預訂量增幅最高，分別達到2.1倍、1.4倍、1.4倍。

民宿方面，途家民宿平台的數據顯示，5月31日上海民宿的搜索量是5月30日的近2倍。位於上海近郊的棲夢·新月民宿負責人朱偉稱，其民宿5月31日就在途家平台上線預訂，目前該民宿6月2日已經滿房，後續的訂單在逐漸恢復中。另一家位於上海人民廣場的雪碧民宿負責人孫路碧介紹，5月31日民宿預定上線後，當晚就接到兩筆訂單，一筆是入住7天的長期訂單，一筆是端午的訂單，都是上海本地旅客預訂。

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責任編輯：尹航

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