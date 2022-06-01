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80、90後成「六一」兒童節消費主力 買走200萬隻超人公仔

社會熱點 17:03 2022/06/01

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兒童節不再是小朋友的專屬節日，不少80、90後帶起一波「回憶殺」，購買童年玩具歡度「六一」兒童節。內地一個電商平台數據顯示，目前已有超過200萬隻超人玩具被這群「大朋友」買走。有網民表示，「這對二十幾歲的人來說剛剛好」。

中新網引述淘寶數據顯示，自5月26日晚上8點，天貓「618」購物節預售至今，已有超過200萬隻超人、100萬隻傻鴨（內地稱可達鴨）、50萬隻哥斯拉玩具，被80、90後消費者買走。網民笑稱，「傻鴨對20個月的寶寶可能很幼稚，對200個月的本寶寶來說剛剛好。」

電商在兒童節主推動漫遊戲等IP產品

除了超人和傻鴨外，六一兒童節當天，淘寶天貓推出「百大IP樂園」，從寵物小精靈、火影忍者、海底奇兵，到男兒當入樽、迪士尼、漫威、英雄聯盟、EDGM隊等，橫跨100年歷史的700多個童年「頂流IP」在淘寶集體出道，覆蓋動漫、游戲、影視、文創、藝術、電競等多個IP領域的衍生品，包括玩具、手辦、服飾等衍生品形態。

六一兒童節當天，淘寶天貓推出「百大IP樂園」。

「六一」兒童節變大人的節日 商家瞄準成年人推限定產品

淘寶天貓潮玩二次元行業負責人摧城表示，從2016年開始，這些IP產品及粉絲已經逐步在淘寶天貓上彙聚，截至目前已入駐超700個國內外知名IP。

此外，「618」購物節期間，淘寶天貓潮玩行業也將推出「阿里IP庫」，加速成熟IP入淘，沉澱更多IP的商業價值。「我們想做一個真的線上樂園，讓每個熱愛這些童年頂流的大朋友、小朋友，都能從中找到獨家快樂。」摧城說。

在淘寶搜索欄輸入「嚶嚶嚶」，會隨機彈出一個「懷舊玩具盲盒」。

另有網民發現，今年兒童節在淘寶搜索欄輸入「嚶嚶嚶」，系統會隨機彈出一款童年玩具。這個「玩具盲盒」涵蓋彈珠、沙包、鐵皮青蛙、竹蜻蜓等，更有人表示收到「隱藏款」——黃岡作文大全，引得網民留言稱，「淘寶不騙我錢，開始騙我眼淚了？」、「瞬間湧現了童年的回憶」、「這就是我的青春啊」。

責任編輯：易燕丹

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