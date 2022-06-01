【上海解封】封控久了不想上班？有「解封式社恐」？專家這樣說

上海封控兩個月後，今日（6月1日）迎來「解封」，但網上有人說喜悅是短暫，因為不想上班，「解封式社控」還成為新熱詞。有專家表示，當前疫情防控還未鬆懈，生活節奏也不會馬上回到疫情前般快，要去調節去適應，還有專家教幾招緩解焦慮。

上海「解封」之際，近日有網友表示，雖然解封了，但發現自己喜歡上居家辦公、做飯種菜的小日子了，還有人想到上班就感到害怕、心跳加快。

「解封式社恐」新詞隨之出現，這意指習慣了居家封閉的狀態，沒有出門的慾望，反而對回歸正常之後的生活感覺憂慮，甚至害怕面對重回正軌的正常生活。

內民網民留言：

雖然今天還沒有正式去上班，但是已經睡不著了... ...心裡又慌又空，彷彿小學時寒暑假要開學了，感到害怕... ... 感覺封了那麼久已經不會面對面和人溝通了 勞資只是不想上班​ 解封的喜悅是短暫的，因為馬上就要去上班了 希望同事永遠做網友

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防疫不能掉以輕心 沒「敲鑼打鼓」般興奮屬正常

有內地傳媒報道，有住上海普陀區的居民，之前每天盼望解封，但日前獲發出入證後，卻糾結要不要出門、去哪裡，並擔心自己會不會轉陽，最後還是接受改變出去轉一圈。

人民日報健康客戶端引述北京迴龍觀醫院副主任心理治療師張東表示，解封也只是一個物理形式的解封，但從整個社會來說，疫情防控依然不能掉以輕心。所以在解封的時候並沒有類似「敲鑼打鼓」的興奮，這反而是一種正常的情緒。

他發現，相對於疫情，空難、地震、爆炸等災害對人的心理影響持續時間短，雖然突發，但對今後生活影響相對沒那麼大。但疫情波及社會面大、時間持續久，對人的行為生活方式、行為方式的影響較大。

他建議，按照目前的生活節奏逐漸適應解封後的生活，因當前疫情防控沒有鬆懈，生活節奏不會馬上回到疫情前那麼快，只要積極的去調節去適應，同時還繼續保持在居家隔離期間的愛好，豐富自己的生活，解封式社恐也就迎刃而解。

復工重新面對壓力 試幾招緩解焦慮

另據「解放日報·上觀新聞」，上海市精神衛生中心專家表示，長期封控後，人們對復工感到畏懼並不少見。復工意味著在適應封控生活之後要走出「舒適圈」，重新面對新壓力。

專家建議，首先接納自己的感受，無需為此自責。然後嘗試一些方法自我調適，例如呼吸訓練緩解焦慮，逐步調節生活節奏，為復工做準備。如果依舊無法緩解焦慮，影響日常生活，及時向專業人士求助。

對於有人上班時常常注意力不能集中，總是被疫情、社區、家人等各種消息干擾，如何應對這種不適？專家表示，適應變化總是需要一個過程，可以試試：

1.調整作息，確保良好的睡眠和休息；適當運動，提升身體和心理免疫力；規律飲食，營養均衡，保持良好的身體素質 2.識別情緒，保持積極的態度和開放的心態，接納自己剛開始的不適應，進行自我心理調節。也要給自己一些時間，逐步適應快節奏的工作狀態，回歸正常上班模式 3.減少對疫情信息的過度關注，合理制定工作目標和計劃，專注工作，增強自我成就感，用正面、積極的情緒體驗驅逐復工初期的不適感

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責任編輯：林佩怡

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