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兒童節不是4月4日？內地六一兒童節有這悲慘由來

社會熱點 15:50 2022/06/01

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兒童節不是4月4日？內地六一兒童節有這悲慘由來

6月1日是國際兒童節，有別於香港通常在4月4日慶祝兒童節，六一國際兒童節是中國內地及世界多國所遵循的節日。今天的小孩子在六一兒童節相信都過得很快樂，但六一兒童節其實有個相當悲慘的由來，發生在第二次世界大戰期間的捷克。

國際兒童節起源和一個魔頭有關。第二次世界大戰期間，納粹德國黨衛隊高層、國家安全部長海德希里（Reinhard Heydrich）制訂了「最後解決方案」，是猶太大層殺的設計師兼主要執行者。

海德希里深受希特拉重用，不只因為他心狠手辣，還因為他相貌英俊。海德希里金髮碧眼，白膚白皙，且身高一米九一，被納粹視為理想的典型雅利安人「人板」，並獲任命為德佔捷克代理總督。

海德希里1942年5月底在布拉格遭游擊隊刺殺，重傷至6月初身亡，「人板」刀槍不入的形象被打破，希特拉老羞成怒，下令瘋狂報復。捷克中部村莊利迪策（Lidice）據報曾幫助游擊隊員，遭納粹槍口對準。

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6月10日，利迪策15歲以上男性遭到處決，婦女和兒童則被押往集中營，當中不少人都死於營內；利迪策全村建築物遭到夷平。戰後統計，利迪策大層殺共有約340人死亡，包括分別192和60名成年男女，以及88名兒童。

1949年，國際民主婦女聯合會在莫斯科舉行大會，決定將6月1日定為國際兒童節，以紀念利迪策大屠殺和第二次世界大戰死難兒童，提倡保障世界各國兒童生存權、保健權和受教育權，改善兒童生活。

六一國際兒童節至今獲中國內地、蒙古、北韓、越南、老撾、柬埔寨、前蘇聯國家、歐洲原社會主義陣營國家，葡萄牙，以及一些非洲及拉美國家沿用。其他國家和地區各以不同日子作為兒童節，聯合國世界兒童日則是11月20日。

香港一般以4月4日作為兒童節，則是延續了新中國成立前，民國政府在1931年開始推行四四兒童節的做法。澳門則跟隨內地，慶祝六一國際兒童節。

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責任編輯：連兆鋒

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