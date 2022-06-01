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台灣增逾8.8萬宗新冠病例122死 1個月大男嬰家中猝死後確診

社會熱點 17:06 2022/06/01

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台灣新冠肺炎疫情持續，周三（1日）公佈新增88,247宗本土病例，包括240宗中重症。另再多122名患者不治，包括2名未滿1歲的嬰兒，都是家中病逝後確診，其中1個月大的男嬰成最小病逝個案。

據台灣流行疫情指揮中心，新增本土確診繼續以新北市為最多，有14,894宗，台中和高雄市均錄得超過1.1萬宗病例，桃園市亦有9500多宗。

當地疫情有南移趨勢，嘉義縣有1227人確診，是疫情發生至今人數最多的1天。從確診數研判，嘉義縣仍處於高峰期，為避免學生在校出現交叉感染的風險，縣府決定高中以下學校6日起至12日，再延長暫停實體課程一週。

台灣本土病例連續4天下降 1歲男童在家午睡猝死後確診

針對台灣中南部疫情形勢，指揮中心指揮官陳時中表示，新北和基隆市染疫率大約在15%至16%，下降情況清楚；高雄染疫率只有6%，可能還是往上走。全台高原期在染疫率8%，「整體染疫率不是說到了一個點就下來」，而是趨勢會往下，全台在高原中可能徘徊一陣子。

兩名嬰兒發燒後均未就醫染疫亡

至於新增的死亡病例，涉及67男55女，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中115人有慢性病史，55人沒有接種疫苗。

台灣有不少家長帶小朋友排隊接種疫苗。

死亡個案包括2名未滿1歲的嬰兒，其中1個多月大的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住2名家人先前曾確診。男嬰於5月24日發燒但未就醫，直到25日上午被家人發現無反應、昏迷且有缺氧發紫狀況。後由警方陪同送醫，男嬰到院時已無生命跡象，採檢結果為陽性，經司法相驗確定死因為感染新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另一宗死亡個案為5個月大的印尼籍女嬰，由母親的外籍友人照顧。5月14日曾發燒到攝氏38度，照顧者協助快篩陽性，但僅自行服用退燒藥，並未就醫，直到隔天發現女嬰昏迷、有缺氧發紫情形，送醫時已無生命跡象。經過行政相驗，確定死因為感染新冠肺炎合併心肺衰竭。

責任編輯：易燕丹

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