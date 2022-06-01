拜登晤新西蘭總理關注太平洋局勢 外交部批對中方攻擊抹黑

太平洋島國成中美外交角力場。美國總統拜登周二（5月31日）會見到訪的新西蘭總理阿德恩，聚焦太平洋局勢等議題，兩國聲明並關注中國與所羅門群島的安全協議。

在北京，外交部周三（6月1日）批評聲明有關內容歪曲抹黑中國同太平洋島國的正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政，對此堅決反對。

中國據報未能與太平洋10國達成安全協議

習近平：中國始終是太平洋島國的好朋友 願攜手構建更緊密命運共同體

路透報道，拜登與阿德恩在白宮會晤時，表達了對中國試圖在太平洋地區擴大影響力的關切。拜登表示，美國無意對該地區發號施令，而是要與他們合作，「我們在這些太平洋島國還有更多工作要做」。

阿德恩則向記者表示，新西蘭與美國在「推進太平洋地區的價值觀，和太平洋島國領導人自己確定的重點事務方面」，有著堅定的一致立場。雙方並談到了印太經濟框架（IPEF）。阿德恩表示，該協定「為在我們地區建立經濟復原力提供了一個重要機會」。

據美國一名高級高員稱，兩人討論了與太平洋島國領導人面對面接觸的必要性。雙方還談到對太平洋島國面臨的挑戰表示共同關注，以及幫助這些國家對抗疫情、氣候變遷的必要性。

聯合聲明提新疆、香港 強調台海和平穩定重要性

會後兩國的一份聯合聲明，提到關注中國與所羅門群島的安全協議，指美國和新西蘭都有同樣的擔心，「一個與我們沒有共同價值觀或安全利益的國家在太平洋地區建立持久的軍事存，將從根本上改變該地區的戰略平衡，對我們兩國都構成國家安全方面的擔憂」。

該聯合聲明還提到，嚴重關切新疆侵犯人權和香港的權利和自由受到侵蝕、高度自治遭破壞；並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

王毅：中國沒興趣搞地緣爭奪

中國外交部發言人趙立堅回應稱，中所開展安全合作不針對第三方，也無意於建立軍事基地。美新聯合聲明，炒作有關問題是別有用心，製造虛假信息，對中方攻擊抹黑。他又批評，美國在本地區拼湊軍事集團，刺激軍備競賽，並給南亞地區帶來核擴散風險，這才是真正的安全威脅。

中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止對中方污衊抹黑。並希望新方堅持獨立自主的外交政策，多做有利於增進地區國家安全互信，有利於維護地區和平穩定的事。

另外，正在出訪太平洋島國的中國國務委員兼外長王毅，周二與湯加外交大臣烏托伊卡馬努會談（上圖）時稱，近期一些人攻擊抹黑中國同南太島國的合作，聲稱中國將在島國增加軍事存在，完全是虛假信息。他表示，中國無意同誰競爭，更沒有興趣搞地緣爭奪，也從不構建所謂「勢力範圍」。強調零和博弈只會導致多輸，中國主張合作多贏。而中國已經並正實實在在地支持島國發展經濟、改善民生、維護穩定。

責任編輯：林佩怡

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