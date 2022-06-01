中美關係在重要十字路口 外交部：美方不能把中國作為假想敵

中國外交部周三（6月1日）再回應拜登政府對華戰略，指出美方最近對華政策演講實質上是新瓶裝舊酒，強調美方不能把中國作為假想敵，亦不能以競爭來定義中美關係、搞你輸我贏的惡性競爭、打著競爭幌子搞大國對抗。

中國外交部發言人趙立堅表示，當前中美關係正處在重要的十字路口，美方應作出正確抉擇，不要再玩文字遊戲，應把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，把拜登「四不一無意」的表態落實。美方應與中方相向而行，找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。

王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

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美國國務卿布林肯早前發表對華政策演講，指對華戰略可用「投資、聯盟、競爭」來概括。趙立堅周三再作出3點回應，首先表示樂見美方通過正當的投資實現本國發展，但是美方不能把中國作為假想敵，重燃國家目標戰。

他表示，美國如何提高創新力和競爭力是美方自己的事，但不能動輒拿中國說事，更不能藉此打壓遏制中國，干涉中國內政，損害中方利益。如美國兩黨創新法案，充斥大量損害中方利益的內容條款，中方堅決反對。

不能打著競爭幌子 搞大國對抗

第二，趙立堅指出，不干涉美方與盟友的正常協調合作，但這種關係不能針對和損害第三方利益，不能違反國際關係基本準則。他批評美方拉幫結派，組建反華聯盟，不管是印太戰略還是四邊機制、美澳三邊安全機制都是封閉排他的小圈子，都是冷戰思維的產物和零和博弈的工具。既開歷史倒車，也將加劇地區內緊張局勢，破壞地區團結與合作。美方此舉不得人心，也注定沒有出路。

第三，中方不否認中美在經貿領域存在一些競爭，但不能以競爭來定義中美關係，不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子搞大國對抗。

趙立堅說，美方嘴裡說競爭，實際做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁，長臂管轄，脫鉤斷鍊。這嚴重損害中國企業正當合法權益，無理剝奪別國發展權利，不是負責任競爭，而是毫無底線打壓遏制。美方若一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，這只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

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他指出，美方最近的對華政策演講實質是新瓶裝舊酒，所謂的三點論是換湯不換藥，是此前美方所謂「競爭對抗合作」三分法的翻版。美方的對華政策演講，本質上是運用美國國內外全部資源對華進行全方位圍堵和無底線遏制打壓。

責任編輯：林佩怡

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