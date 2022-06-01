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上海解封 企業謹慎 經濟復甦需時

經濟脈搏 19:17 2022/06/01

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上海經過兩個多月的封控後，同三（6月1日）正式迎來「解封」，進入全面恢復生產生活秩序階段。外界關注上海的經濟復甦情況，外媒並預計，要經過幾周甚至幾個月，當地經濟活動才能恢復如初。

彭博報道，根據2020年武漢和今年較早前吉林的經驗，商店重開或工廠採購、增產需時，而勞動力可能出現短缺，企業和消費者亦可能心有餘悸。

供應鏈問題 生產未能完全恢復

上海美國商會會長鄭藝說，長供應鏈已經中斷8個多星期，需要一段時間才能企穩。物流投資公司EmergeVest則認為，最大挑戰之一是內陸物流，尤其是把貨物從工廠運到港口的卡車運輸。

彭博另一篇報道指出，在上海居民慶祝解封之際，因封控受到嚴重影響的企業則更加謹慎，部分公司表示盡管放鬆防疫措施，但因供應鏈問題，生產還不能完全恢復。

報道並引述知情人士透露，特斯拉（Tesla）和福斯汽車（（Volkswagen）上海工廠的員工，將繼續閉環管理直至下周末，以確保生產穩定。

上海解封首日情況↓↓↓

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日本經濟新聞報道，在上海的日企也逐步重啟營業和生産。本田（Honda）預計供應鏈將恢復，夏普（SHAR）正逐步恢復生産。松下（Panasonic）此前在上海工廠停止了生産，在解除封控之後，預計仍有物流混亂情況，計劃慎重評估復工時間。索尼集團（SONY）也局部重啟上海的基地，但表示目前預計維持有限的生産。

據台灣《聯合報》，上海市台協副會長蔡世明日前表示，停擺2個月後大家「荷包都扁了」，短期內難出現報復式復甦，企業訂單也需要時間回流，整體經濟社會運轉，預計要3到4個月才可恢復到封控前的程度。

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銀行部分員工仍在家工作

金融行業方面，上海不少銀行交易員回單位上班。路透報道，有中資行交易員表示，已根據安排回到單位上班，但只有部分，其餘仍居家。另一外資行交易員則表示，要下周才會回單位，還有一些準備工作要做。據了解，疫情防控要求沒有下降，不少大樓附近都有核酸檢測點，進入大樓需持72小時內陰性證明，並配合掃碼等。有交易員稱，做核酸要午休去，人多會浪費時間排隊，如果有得選擇暫時會選擇在家辦公。

報道指出，不少中資行本周的復工率在30%左右，部分網點還要準備，估計下周一再開始營業。銀行也為防疫做準備，據為有銀行為避免外地對上海人員管理的不確定性，建議安排部分員工異地隔離，這樣需要出差的員工的行程卡就不會顯示最近14天在上海，以免重新隔離。

在封控期間，上海經濟受到嚴重衝擊。4月份的數據顯示，規模以上工業企業完成工業總産值按年大跌61.5%；頭4個月的投資、消費也慘淡。近期上海已分階段復工復產。

上海市委、市政府周三發表致全市人民的感謝信，強調將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。目前，加快經濟恢復和重振的50條措施已經制定出台，為民解憂、助企紓困的各項舉措正在陸續實施，公交、醫療等各項公共服務也將逐步恢復正常。

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟

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責任編輯：林佩怡

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