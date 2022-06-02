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四川雅安地震釀4死25傷 地震局：係2013年地震餘震（第三版）

社會熱點 10:23 2022/06/02

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四川雅安市蘆山縣、寶興縣昨日（1日）下午分別發生黎克特制6.1級和4.5級地震，震感明顯。據央視新聞，截至今早6時，雅安地震已致4人遇難，25人受傷：寶興縣4人遇難、14人受傷，蘆山縣11人受傷。據雅安市委辦公室，遇難的4人均是被飛石砸中。

6月2日7時48分，蘆山縣又發生3.2級地震。截至6月2日8時，共記錄到3.0級及以上餘震2次，其中5.0級以上0次，4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震1次，目前最大餘震4.5級。

*第三版更新於10:20 更新死傷人數

四川地震局昨晚通報，此次蘆山6.1級地震屬2013年「4·20」7.0級地震餘震，兩次地震相距9公里，發震斷裂為雙石-大川斷裂帶。

今日下午5時，蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17公里；3分鐘後，寶興縣發生4.5級地震，震源深度18公里。

地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災。據蘆山縣太平鎮大河村村支書，受到地震影響，村會議室的吊頂全部掉下來了，牆上的玻璃也掉了。

四川、重慶多地震感明顯，有成都居民表示震感強烈，辦公室裡瓷磚、牆皮都被震掉下幾塊。還有居民家中吊燈不斷搖晃。

地震造成建策物損毀。

四川多地震感明顯，民眾到戶外躲避。

央視報道，地震發生後，雅安市迅速啟動地震災害二級應急響應，並緊急調度應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等市級增援力量800多人，到災區展開搜救、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

中國地震台網速報微博標示「四川蘆山6.1級地震」，指據移動人口大數據分析，震中20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬，100公里範圍內約789萬。有網民在該帖文留言稱，「5.12之後震感最明顯的一次」、「感覺太強烈了第一次想跑」、「希望不要出什麼事啊」。

責任編輯：林佩怡

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