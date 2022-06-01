四川雅安6.1級地震釀4死14傷 地震局：係2013年地震餘震（第二版）

四川雅安市蘆山縣、寶興縣今日（1日）下午分別發生黎克特制6.1級和4.5級地震，震感明顯。截至19時40分，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死14傷（均在寶興縣），受傷人員已轉市、縣醫院救治。

*第二版更新地震局通報

四川地震局當晚通報，此次蘆山6.1級地震屬2013年「4·20」7.0級地震餘震，兩次地震相距9公里，發震斷裂為雙石-大川斷裂帶。

今日下午5時，蘆山縣發生6.1級地震，震源深度17公里；3分鐘後，寶興縣發生4.5級地震，震源深度18公里。

地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災。據蘆山縣太平鎮大河村村支書，受到地震影響，村會議室的吊頂全部掉下來了，牆上的玻璃也掉了。

四川、重慶多地震感明顯，有成都居民表示震感強烈，辦公室裡瓷磚、牆皮都被震掉下幾塊。還有居民家中吊燈不斷搖晃。

▲ 地震造成建策物損毀。

▲ 四川多地震感明顯，民眾到戶外躲避。

央視報道，地震發生後，雅安市迅速啟動地震災害二級應急響應，並緊急調度應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等市級增援力量800多人，到災區展開搜救、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

中國地震台網速報微博標示「四川蘆山6.1級地震」，指據移動人口大數據分析，震中20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬，100公里範圍內約789萬。有網民在該帖文留言稱，「5.12之後震感最明顯的一次」、「感覺太強烈了第一次想跑」、「希望不要出什麼事啊」。

責任編輯：林佩怡

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