▲ 引用孔子卻令中國人也費解？塞爾維亞總統武契奇宣誓這樣講

孔子的話簡短而精妙，說實在即使華人也未必能解得透，老外講外語引述孔子就更易令人費解。中國在歐洲的一位「老鐵」（老朋友、鐵哥、死黨）、塞爾維亞總統武契奇連任宣誓，稱孔子說過這樣一句話：「任何事情都可以妥協，除了理想。」孔子當然沒有直接這樣講過，那麼武契奇引述的「子曰」究竟出自哪裏？

武契奇（Aleksandar Vučić）本周在塞爾維亞首都貝爾格萊德議會大樓，宣誓就職第二個5年任期。當地傳體報道，武契奇演講時提到：

「偉大的孔子說過，任何事情都可以妥協，除了理想。我打算遵循這個原則。對我來說，理想就是塞爾維亞及其公民的福祉。」

「任何事情都可以妥協，除了理想」本身有文有路，但如果稱是「孔子說的」，無疑會令中國人一頭霧水。

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內地傳媒於是只能為武契奇做些考證，推斷武契奇援引的語句，是出自《論語·子罕》這句話：

「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」

意思是，軍隊統帥可以改變，大丈夫的志向不能變。老外如果譯成「任何事情都可以妥協，除了理想」，也算是勉強合格吧。

武契奇還表示，自己想成為代表所有人和事的總統，把責任放在第一位。他更努力地工作，不是為自己要求更多，而是為塞爾維亞爭取一切。

武契奇現年52歲，身高1.99米，他治下的塞爾維亞奉行獨立自主外交政策，與中俄保持友好關係，同時與歐盟及美國周旋。

塞爾維亞最近購入紅旗-22出口版本FK-3，成為首個引進中國防空系統的歐洲國家而受到關注。武契奇也抵住西方壓力，沒有屈服跟從制裁俄羅斯，他稱塞爾維亞是一個人口少但非常自豪的小國家，正在遵循自己的政策。「不是親俄，也不是親西方，而是自己的政策。」

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責任編輯：連兆鋒